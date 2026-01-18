Mateta, il calciomercato Juve accelera: ecco l'offerta al Crystal Palace

Il primo bacio c’è già stato. Adesso la Signora e Jean-Philippe Mateta vogliono provare a convolare a nozze. Idee molto chiare per l’attaccante francese e la Juventus che hanno alzato nelle ultime 48 ore il pressing nei confronti del Crystal Palace. Tanto che tra domani e martedì è attesa la prima offerta ufficiale da parte del Ceo bianconero Damien Comolli per acquistare il cartellino. Il deus ex machina juventino lavora a un’operazione da 28- 30 milioni in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni, la più probabile appare, al momento, quella di legare il trasferimento a titolo definitivo in caso di qualificazione alla Champions. League da parte della Juve. Per Mateta pronto invece un contratto quadriennale: proposta già accettata dalla punta classe 1997. E allora avanti tutta. Per la gioia di Luciano Spalletti, che rimane uno dei principali sponsor dell’operazione.
Spalletti vuole Mateta
Proprio il tecnico di Certaldo è rimasto stregato dalle doti da totem dell’area di rigore di Jean-Philippe e l’ha richiesto a gran voce ai propri dirigenti. Anche a costo di mollare la presa su altri fronti di mercato (Federico Chiesa e il centrocampista in particolare). Nelle idee spallettiane, infatti, uno come Mateta in Italia può diventare travolgente e devastante per le difese avversarie, visto che abbina una potenza fisica fuori dal comune al killer-instict in area di rigore. Doti che attualmente mancano nel reparto offensivo bianconero e pertanto in grado di far fare alla Signora il definitivo salto di qualità. Cosa che può valere 5-6 punti in più in classifica all’interno di un campionato. Tra l’altro pure una big inglese ha acceso i radar su Mateta in vista dell’estate: ecco perché dalle parti della Continassa - al netto del contratto di Vlahovic in scadenza il 30 giugno - hanno deciso di accelerare subito. E così ieri pomeriggio è arrivata pure la prima apertura da parte del Crystal Palace alla partenza del cannoniere transalpino.
La richiesta inglese e la strategia
A uscire allo scoperto è stato proprio l’allenatore dei londinesi, Oliver Glasner, che - dopo aver “subito” la cessione del difensore centrale Marc Guehi al Manchester City per 25 milioni da parte dei vertici del club inglese - non ha negato l’addio nei prossimi giorni del suo bomber: “Come commento le voci su Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo per il quale il Crystal Palace darà l’ok alla partenza. Se lui vorrà andare e quelle condizioni saranno soddisfatte, l’affare si farà. Se nessuno pagherà quella cifra, allora resterà”. Tradotto: il Palace parte da una valutazione di 35 milioni per privarsi della sua stella. Non pochi per un elemento di grande e indubbio valore, ma in scadenza nel 2027.
Ogni giorno che passa il prezzo del cartellino, infatti, è destinato a scendere e i dirigenti londinesi perdono potere contrattuale. Ecco perché una cessione in questa finestra di mercato permetterebbe loro di incassare ancora una cifra importante. La Juve lo sa e si prepara all’assalto, con l’obiettivo di limare al ribasso il prezzo. Missione tutto sommato possibile anche grazie al placet già ottenuto dalla punta francese verso il trasferimento in Italia. Luciano Spalletti non vede l’ora di guidare il Carrarmato transalpino, come è stato ribattezzato Mateta, provando a far rotta verso il vertice della classifica. Un sogno che con un bomber così potrebbe trasformarsi da utopia in obiettivo reale.
