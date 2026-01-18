"Trappolone gigante, sarebbe stato utile Vlahovic. Indisciplina? Bisogna avere...": l'analisi di Sky

Cagliari-Juve, l'analisi Sky

Il primo a fare l'analisi sulla gara è Condò: “Questa partita è una doccia gelata che interrompe la dinamica e frena una Juve che stava risalendo velocemente la classifica, la riporta a meno 10 dalla vetta. Si era aperta una piccola fiammella per tornare in gioco per lo scudetto, ma la sconfitta ti riporta a quello che è l'obiettivo, ovvero la qualificazione in Champions League. Questa è la frontiera da inseguire adesso, a meno di grandi frenate davanti, il traguardo diventa questo”. Per Borghi: “Un trappolone gigante. Se andiamo ad analizzare la partita forse è stata meno brillante rispetto alle precedenti però 18 angoli a 1, 19 tiri a 3, una partita che se fosse finita pari sarebbe stata stretta per la Juve, addirittura la va a perdere. Nelle tre gare giocate in qualche modo simile abbiamo visto come in momenti come di gestione energetica è fondamentale sbloccarla: l'Inter lo fa al 20esimo, il Napoli al settimo ed entrambe vanno a vincere. La Juve non la sblocca e la va a perdere. Un po' meno brillante ma qualcosa per fare risultato la Juventus lo aveva fatto”.

Miretti-Mazzitelli e il rigore Juve

Marocchi dice: “Il Cagliari ha fatto la partita che doveva fare e che poteva fare contro una Juve che gioca così, perfetta. Se il risultato fosse stato 2-1 per la Juve, la partita sarebbe stata giocata in modo perfetto. La prepari in un certo modo, poi Mazzitelli ti fa un gol pazzesco, hai un super portiere e sei compatto dietro alla fine arrivano anche i tre punti. Tutti felici e tutti si abbracciano”. Sul rigore Borghi si esprime così: “In presa diretta sembrava rigore. Poi giusta la review e in questo caso vige la regola del chi arriva primo vince. Mazzitelli riesce a mettere il piede in anticipo e poi Miretti lo calcia”. Parere diverso per Marocchi che spiega: “Se tocca il pallone sono d'accordo, ma altrimenti è la decisione opposta perché Mazzitelli impedisce di calciare in porta a Miretti”. Frase che poi crea un momento di discussione con Condò che, invece, sostiene la teoria del fallo del centrocampista Juve perché va a calciare l'avversario.