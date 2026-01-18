"Trappolone gigante, sarebbe stato utile Vlahovic. Indisciplina? Bisogna avere...": l'analisi di Sky

Una frenata inattesa per la Juventus che, come contro il Lecce, gioca e crea ma alla fine non riesce a trovare la vittoria, Addirittura in terra sarda arriva una sconfitta a ridimensionare la rincorsa dei bianconeri. La rete di Mazzitelli all'unico tiro in porta del Cagliari la dice lunga mentre la squadra di Spalletti non riesce a scardinare la difesa rossoblù e si ferma al palo di Yildiz. L'analisi a Sky è legata proprio al risultato ma anche a quello che ora deve essere l'obiettivo della Juve, senza dimenticare il percorso fatto finora con il tecnico di Certaldo.
Cagliari-Juve, l'analisi Sky
Il primo a fare l'analisi sulla gara è Condò: “Questa partita è una doccia gelata che interrompe la dinamica e frena una Juve che stava risalendo velocemente la classifica, la riporta a meno 10 dalla vetta. Si era aperta una piccola fiammella per tornare in gioco per lo scudetto, ma la sconfitta ti riporta a quello che è l'obiettivo, ovvero la qualificazione in Champions League. Questa è la frontiera da inseguire adesso, a meno di grandi frenate davanti, il traguardo diventa questo”. Per Borghi: “Un trappolone gigante. Se andiamo ad analizzare la partita forse è stata meno brillante rispetto alle precedenti però 18 angoli a 1, 19 tiri a 3, una partita che se fosse finita pari sarebbe stata stretta per la Juve, addirittura la va a perdere. Nelle tre gare giocate in qualche modo simile abbiamo visto come in momenti come di gestione energetica è fondamentale sbloccarla: l'Inter lo fa al 20esimo, il Napoli al settimo ed entrambe vanno a vincere. La Juve non la sblocca e la va a perdere. Un po' meno brillante ma qualcosa per fare risultato la Juventus lo aveva fatto”.
Miretti-Mazzitelli e il rigore Juve
Marocchi dice: “Il Cagliari ha fatto la partita che doveva fare e che poteva fare contro una Juve che gioca così, perfetta. Se il risultato fosse stato 2-1 per la Juve, la partita sarebbe stata giocata in modo perfetto. La prepari in un certo modo, poi Mazzitelli ti fa un gol pazzesco, hai un super portiere e sei compatto dietro alla fine arrivano anche i tre punti. Tutti felici e tutti si abbracciano”. Sul rigore Borghi si esprime così: “In presa diretta sembrava rigore. Poi giusta la review e in questo caso vige la regola del chi arriva primo vince. Mazzitelli riesce a mettere il piede in anticipo e poi Miretti lo calcia”. Parere diverso per Marocchi che spiega: “Se tocca il pallone sono d'accordo, ma altrimenti è la decisione opposta perché Mazzitelli impedisce di calciare in porta a Miretti”. Frase che poi crea un momento di discussione con Condò che, invece, sostiene la teoria del fallo del centrocampista Juve perché va a calciare l'avversario.
Numeri e statistiche
Per la Juve è il secondo ko in trasferta e Condò aggiunge: “Oltre a questo è anche la seconda volta in cui non riesce a fare gol (il primo il derby contro il Torino ndr). Fare 0-0 sarebbe stato già grave perché hai passato 85 minuti nell'area del Cagliari. In questa gara sarebbe stato più utile un Vlahovic per il tipo di partita. Nelle ultime due David è stato bravissimo a svuotare l'area, giocare con i compagni e permettere ai compagni di inserirsi. Un terminale vero sarebbe servito di più. Abbiamo visto Como-Milan con la squadra di Fabregas con più qualità e i rossoneri bravi a colpire, così come è stata la gara tra Cagliari e Juve. I bianconeri sono mancati a livello qualitativo negli ultimi metri”. Anche Marocchi si esprime sul tema offensivo: “Certifica anche la qualità negli ultimi metri questa situazione. Yildiz fenomenale, ha fatto tanti dribbling e tante volte ha dovuto superare anche i suoi compagni che, per generosità, andavano a intasare gli spazi in avanti. David ha fatto una buonissima partita in appoggio ma il centravanti dovrebbe girarsi e tirare, magari anche inventare qualcosa. Alla fine hai tanti calci d'angolo e poche occasioni limpide. Anche pareggiarla vai nello spogliatoio con il mal di pancia”.
Indisciplina tattica e i cambi
È uno dei temi affrontati da Marocchi: “Spalletti ha toccato un tema importante, quello dell'indisciplina della posizione in campo. A me è balzata agli occhi subito: quando vedo Kelly andare alto a sinistra e deve tornare Yildiz, dall'altra parte hanno fatto la stessa cosa con Kalulu. Qui bisogna avere la lucidità per restare con quelli bravi vicini all'area di rigore e gli altri alti, ma non altissima altrimenti chiudi gli spazi”. Sui cambi: “Un consiglio a Spalletti prima di Zhegrova avrei messo Conceicao visto anche quanto ci hanno fatto vedere fino a ora. Quella sostituzione era da invertire per me”. Poi Borghi: “La Juventus nelle ultime partite ha perso cinque potenziali punti contro Lecce e Cagliari, in due partite che per quanto ha fatto dovevano essere due vittorie. A Pisa ha giocato peggio a mio avviso. Il problema è il pregresso perché se non ci fosse stato sarebbe stato un incidente di percorso e saresti comunque in corsa per lo scudetto”.
Champions e calendario
Sul calendario Borghi analizza il prossimo match: “Partita col Benfica è cruciale e giocarla in casa un vantaggio, poi c'è il Napoli e guardare troppo avanti al momento non ha senso. Nelle prossime tre gare sapremo anche quale sarà poi il morale della squadra perché può succedere di tutto con Benfica, Napoli e Monaco”. E a chiudere è Condò: “Benfica avversario molto difficile soprattutto per Mourinho in panchina. Sono all'ultima spiaggia e questo aumenta il pericolo ma la Juve è più forte. Sarà una gara impegnativa ma che può portare la Juve a una qualificazione ai playoff. Può essere una bella ripartenza mentale”.
