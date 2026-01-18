Juve, tutta la verità dopo Cagliari tra progressi e limiti

Mateta, il mercato Juve e il percorso di Spalletti

Le carenze qualitative della rosa, soprattutto in attacco e a centrocampo restano però quelle di inizio stagione. David e Openda annaspano e se, occasionalmente, hanno segnato e continueranno a segnare, non sono i bomber che risolvono le partite difficili sui quali, per esempio, può contare l’Inter.

Poi, certo, il centravanti non è l’unico limite della rosa bianconera, che andrebbe anche e soprattutto ritoccata a centrocampo, ma i sartoriali rattoppi tattici di Spalletti hanno reso meno visibili e meno urgenti le carenze in mezzo e più evidenti quelle in zona gol. Mateta è il nome caldo di questi giorni. Sinceramente non sappiamo se sia il giocatore della svolta. Il nuovo scenario del calcio italiano ha tristemente abbassato l’asticella delle possibilità economiche e campioni sui quali mettere la mano sul fuoco non arrivano più in Serie A. Si scommette sugli scarti della Premier che possono rivelarsi clamorosi colpacci come McTominay, Hojlund o Smalling, ma anche no.

Una certezza, però, è che la crescita della Juventus non si ferma con la sconfitta di Cagliari. Il percorso spallettiano prosegue, dovrà affrontare una classifica più scivolosa, ma non ci sono passi indietro, non c’è la sensazione che la squadra abbia arrestato lo sviluppo. La sconfitta con il Cagliari può riaccendere l’orgoglio e pungere l’umiltà di certi elementi forse un po’ troppo spavaldi. E certamente può stimolare la dirigenza, alle prese con un mercato di gennaio che può e deve essere dirimente per la stagione e il progetto a lunga scadenza.