Pagelle Juve: David fa il gioco di Mina, McKennie usurato, Miretti faro. Koopmeiners, senti l'eco?

CAGLIARI

Caprile 6.5 Molto reattivo sulla conclusione di Miretti nel primo tempo. Soglia di attenzione alta pure sulle sventole di Cambiaso e Yildiz.

Mina 6.5 Spigoloso e arcigno, senza mai oltrepassare il limite della mascolinità difensiva. Nella sfera d'influenza di David si muove con disinvoltura.

Luperto 6.5 Detta tempi e metodi, fa alzare e abbassare la linea come un tergicristallo.

Ze Pedro 6.5 Se la cava egregiamente al cospetto di un ospite indesiderato come McKennie.

Palestra 6 Pisacane cerca di innescarlo in tutti i modi, regalandogli qualche metro e costringendolo a fare meno corse all'indietro. Incide con fortune alterne.

Adopo 6.5 La crescita costante del francese è una nota lieta per il Cagliari. Sporca diversi palloni a Koopmeiners: era questo il suo incarico.

Gaetano 6.5 Distratto, non tiene un pallone soprattutto in avvio, quando il Cagliari avrebbe bisogno di un piede fermo e sicuro. Quello lo mette nella punizione che imbecca Mazzitelli: chirurgica.

Mazzitelli 7.5 Doveri vede inizialmente un fallo. Poi, davanti al monitor, si toglie il cappello di fronte ad un intervento difensivo prodigioso su Miretti. Il gol, invece, è istinto puro. E si ricorda per sempre, una gemma così contro la Juve.

Obert 5.5 Ha la personalità per salire col pallone, ma si perde quando deve accendere gli attaccanti.

Kilicsoy 6.5 Pisacane ci deve ancora lavorare molto. La sua tecnica, però, si assaggia anche in partite così, quando le occasioni scarseggiano. Per chi ha bisogno di appoggio, lui c'è. Borrelli (9' st) 6 Si aggiunge al fortino.

Esposito 5.5 Rischia un autogol da "Scherzi a parte" nel primo tempo. Combina complessivamente poco. Finora, nella somma delle fasi di carriera, davvero troppo il talento inespresso: il sacrificio da solo non basta. Idrissi (19' st) 6.5 Bell'impatto: per la protezione del vantaggio è perfetto.

All. Pisacane 7 Nel momento più complicato della sua gestione incarta la Juve con pazienza, facendo sfogare il giro palla nel primo tempo e poi sfruttando i centimetri nella protezione finale del risultato. Il Cagliari è con lui: non poteva sperare in una risposta migliore.