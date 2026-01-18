Juve a nudo, a Cagliari annaspa nel mare di cross: il gioco c'è ma a Spalletti serve un bomber vero

Assenza di cinismo

Rimettersi in carreggiata non sarà un'operazione complicata e in virtù di quanto "acchiappato" in queste settimane, ma se c'è un pensiero, solo uno, intercettato dai letterali grattacapi del tecnico a bordocampo, era quello che esprimeva il dolore fisico e mentale per l'incapacità di concludere la mole di gioco, di accompagnare perfettamente l'azione, di non sciogliersi come neve sotto i raggi di sole e neanche con un caldo atroce. Di atroce, semmai, c'è la sensazione che un centravanti vero, uno fisico e strutturato, un Vlahovic e magari pure un Mateta, avrebbero dato orizzonti diversi e più banalmente soluzioni.

Pragmaticamente occasioni. Statisticamente gol. Perché no, non è stata una partita stregata, e nemmeno una maledizione da scontare o quintali di karma in qualche modo da espiare: è stata una signora difesa contro un attacco piccolo. E mai pungente. Mai davvero. Mai totalmente. Che si è aggrappato alle giocate di Yildiz, senza ricavarne il colpo del campione. Che ha provato a stuzzicare Miretti, però dimenticando di quanto gli manchi la «scocca». E la scocca serve, e tantissimo in queste partite. Perché sono quelle in grado di mostrare limiti, di mettere a nudo. Che ti raccontano i passi da compiere per non inciampare più. Il primo: un uomo d'area, per riempirla di possibilità.