“Manca quello che ha l’Inter”, “Mateta serve a questo”: la Juve di Spalletti ai raggi X su Dazn

Hernanes e Ciro Ferrara hanno parlato dei problemi dei bianconeri dopo la sconfitta contro il Cagliari
4 min
La Juventus cade a Cagliari: finisce 1-0 per i rossoblù ed è la prima sconfitta bianconera del 2026. La formazione di Spalletti ha fatto la partita, ma non è riuscita a sbloccarla, sbattendo più volte contro la solida retroguardia sarda e contro uno straordinario Caprile. Dall’altra parte, i sardi hanno saputo capitalizzare una delle rarissime occasioni create, trovando il gol decisivo sugli sviluppi di una punizione. Splendida la conclusione di Mazzitelli, che ha deciso un incontro a lungo controllato dalla Juve, incapace però di trasformare il predominio in reti. Proprio su questo si è dibattuto a Dazn nel post partita con due ex bianconeri come Ferrara e Hernanes

David in difficoltà

L'analisi di Cagliari-Juve parte da Ferrara: "Questo è il calcio. Il Cagliari con i denti tiene stretto questo risultato e porta a casa tre punti importanti. La Juventus secondo me soprattutto nel primo tempo è stata meno incisiva del solito. Tutti i numeri sono importanti, possesso, tiri ma alla fine ha vinto il Cagliari. Questo dice il risultato. Io credo che l’obiettivo della Juventus, al di là di aver recuperato punti e fatto prestazioni convincenti, è quello di andare in Champions. Oggettivamente in questo momento soprattutto davanti le manca qualcosa, ha faticato con David e anche Openda quando è entrato. David in difficoltà quando incontra difensori strutturati, ha un altro tipo di caratteristiche e avere un altrro giocatore con più fisicità potrebbe portare a cose diverse per la Juve".

Analisi Cagliari-Juve, Hernanes: "Manca qualcosa per il salto"

Hernanes dice la sua sulla partita: "La Juve arrivava con il morale alto, tutti parlavano che potesse tornare a lottare per lo scudetto e anche la prestazione è stata di livello, soprattutto nella ripresa e di Yildiz. Ma per fare il passo in avanti queste partite devi vincerle anche a discapito della prestazione. Quando tutto gira favorevole manca l'ultimo salto. Rimonta scudetto? Difficile perché l'Inter ha allungato in queste ultime partite. L'Inter riesce a vincere partite più sporche e lo fa con i gol degli attaccanti: Pio, Lautaro... Alla Juve manca questa cosa". Poi un dato su Bremer che, al di là delle poche gare giocate nelle ultime stagioni, non è avvezzo alla sconfitta e con lui in campo la Juve ne ha perse poche. Da qui Ferrara dice la sua: "Devi saper conoscere la sconfitta e quanto faccia male per riuscire ad arrivare alla vittoria". Anche Hernanes aggiunge: "Io avevo timore della sconfittta, facevo di tutto per non perdere". 

Yildiz, l'attacco e il calendario

Poi il tema si sposta sul calendario, Ferrara"Chi fa le coppe ha questo ciclo importante e ogni squadra ha momenti decisivi. Tutti i momenti sono decisivi nell'arco del campionato e questo per la Juve lo è ancora di più". E anche Hernanes dice: "Secondo me la Juve adesso arriva a un bivio e da qui vedremo il vero livello. Qual è lo status di questa Juventus. Nelle prossime partite vedremo". Poi il brasiliano si esprime su Yildiz: "È molto bravo a dribblare, negli slalom, va a destra e sinistra, fa azioni in velocità ed è bellissimo vederlo giocare". Poi chiude sugli attaccanti e le voci su Mateta"Ci sono stati tanti cross ma nessuno dentro per sfiorare o colpire il pallone. In gare come questa servono velocità e forza. David non ha fatto male, ha fatto il suo ma gli è mancato qualcosa"

