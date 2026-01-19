Mateta come Kolo Muani, Comolli rompe gli indugi: la Juve ha un solo piano

Agire in fretta

L’anno scorso proprio contro gli azzurri debuttò con tanto di gol il connazionale Kolo Muani. Adesso la stessa sorte potrebbe toccare a Jean-Philippe, che nella serata di ieri ha ribadito alla dirigenza del Crystal Palace la propria volontà di lasciare il club per trasferirsi alla Juve. Con buona pace del tecnico Oliver Glasner che fino all’ultimo ha provato a trattenerlo nella City. Con addirittura - si sussurra - la promessa di portarlo con sé nella prossima stagione (il tecnico tedesco è tra i più accreditati, se non il favorito, a diventare il nuovo manager del Manchester United da luglio). Anche questo aspetto ha indotto la Juventus ad accelerare, onde evitare di perdere quella che è ritenuta la prima scelta per l’attacco del presente, ma pure del futuro visto che l’avventura bianconera di Dusan Vlahovic appare ormai ai titoli di coda. Il serbo, infatti, è in procinto di lasciare la Signora a parametro zero a fine stagione. Ma questa è un’altra storia. Ci sarà tempo e modo per analizzarla. Ora sul pianeta juventino hanno in testa solo Mateta per quel ruolo. Il carrarmato, come è soprannominato il cannoniere transalpino, col quale andare all’assalto dei primi posti, provando al tempo stesso a fare più strada possibile nelle coppe. Ecco perché la Juventus intende completarne l’acquisto il più velocemente possibile.