Calciomercato Juve, Mingueza congelato e muro Joao Mario. Frattesi è lì. E c’è anche l’anti-Mateta

Prima sedotto, poi chiuso, quindi messo lì, nel freezer delle opportunità, in attesa di raggiungere più comprensibili accordi. No, la Juve non ha mollato Oscar Mingueza. Tutt’altro. Semplicemente, ecco, è in attesa di una risposta del Celta Vigo, al quale è stata inviata giorni fa l’offerta ufficiale da poco più di 3 milioni di euro per portarlo immediatamente a Torino. Altrimenti? C’è giugno, e soprattutto c’è già un accordo con l’entourage del terzino spagnolo, il cui contratto con i galiziani scade solamente tra sei mesi. Nessuna fretta, da parte bianconera. Semmai, la pressione è tutta sulle spalle del Celta, che potrebbe decidere di trattenere l’ex Barcellona fino a fine stagione così da non dover intervenire subito sul mercato, per di più senza grosse risorse.
Chiudere le priorità
Aspettando una decisione definitiva, la Juventus conta di chiudere le priorità nel giro di questa settimana, quella in cui Mateta può farsi più vicino, in cui Maldini diventerà il nome caldissimo, in cui però mancano pure all’appello un paio di opportunità. Altrettanto importanti quanto il centravanti e il vice Yildiz. Per capirsi: è altamente improbabile l’arrivo di quattro giocatori nuovi, ma è scontato il monitoraggio costante delle occasioni che solo gennaio sa fornire. Perciò, mentre il campo indicherà Benfica e poi Napoli, sfide a dir poco cruciali, lo sguardo di Ottolini e Comolli si concentrerà anche altrove, persino a centrocampo, dove il nome di Davide Frattesi rimane lì, di attualità, almeno finché un’offerta più corposa non convincerà pienamente l’Inter, che per il mediano continua a chiedere 35 milioni. Magari non subito, tuttavia garantiti. Di formule n’è pieno il mercato, del resto. Perciò Marotta non perde la bussola, né ha intenzione di modificarne la direzione.
Fronte uscite: Joao Mario vuole restare
Sul fronte uscite, invece, la Juve ha registrato la volontà di Joao Mario di restare a Torino, ma non per questo si è rassegnata a mantenerlo in rosa: sul terzino portoghese ci sono stati solamente alcuni sondaggi di club spagnoli e portoghesi, però non ha scaldato il mercato turco, da cui i bianconeri pescherebbero volentieri qualcosa. Il nome è sempre lo stesso ed è l’anti Mateta, cioè En-Nesyri, in uscita dal Fenerbahce. Arriverebbe facilmente, in prestito con diritto di riscatto, poche pretese e affidabilità. Certo, non sarebbe la svolta che cerca Spalletti, la cui richiesta è stata semplice e indicativa: non si aggiungano pezzi solo perché si deve.
