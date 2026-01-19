Calciomercato Juve, Mingueza congelato e muro Joao Mario. Frattesi è lì. E c’è anche l’anti-Mateta

Fronte uscite: Joao Mario vuole restare

Sul fronte uscite, invece, la Juve ha registrato la volontà di Joao Mario di restare a Torino, ma non per questo si è rassegnata a mantenerlo in rosa: sul terzino portoghese ci sono stati solamente alcuni sondaggi di club spagnoli e portoghesi, però non ha scaldato il mercato turco, da cui i bianconeri pescherebbero volentieri qualcosa. Il nome è sempre lo stesso ed è l’anti Mateta, cioè En-Nesyri, in uscita dal Fenerbahce. Arriverebbe facilmente, in prestito con diritto di riscatto, poche pretese e affidabilità. Certo, non sarebbe la svolta che cerca Spalletti, la cui richiesta è stata semplice e indicativa: non si aggiungano pezzi solo perché si deve.