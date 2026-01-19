Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo il crollo di Cagliari: “Se continuiamo così…”

Il pareggio contro il Lecce - soprattutto per il qui pro quo del rigore ceduto a David e poi sbagliato grossolanamente - era stato vissuto con una punta di rabbia. E pure con una certa dose di delusione. Allora, però, il calendario ha giocato un ruolo chiave: Luciano Spalletti ha aspettato che la tempesta finisse e ha preparato subito la sfida contro il Sassuolo, attesa 72 ore dopo il fischio finale dell’Allianz Stadium. Non c’era più tempo per ricordare quel pareggio e anche nella riunione tecnica, immediatamente successiva ai due punti persi con i salentini, Spalletti non ha rimuginato. Stavolta, invece, un piccolo passo indietro alla sconfitta di Cagliari ha voluto concederselo.
L'aspetto sottolineato da Spalletti
Per fissare un concetto a tutto il gruppo: la strada è quella giusta, perché «giocando così ne vinceremo tante». Bisogna solo insistere, insistere e ancora insistere, anche a costo di prendere altre cantonate. C’è un aspetto che Lucio ha esaltato alla Continassa: la riaggressione. Feroce, come ai tempi di Napoli. Dominante, assillante, sfinente per gli avversari. Il Cagliari ha avuto la capacità di resistere al soffocamento: un grande merito che Pisacane ha esaltato a fine partita. Spalletti, con il gruppo, è stato chiaro: se le prestazioni continueranno ad essere queste, la Juve avrà molte più possibilità di vincere tante partite da qui alla fine della stagione. In ogni competizione. Un po’ di fatalismo l’ha aggiunto.
La fiducia non va persa
Il ko di Cagliari, seppur immeritato, va accettato e digerito: «Fa parte dello sport», ha spiegato il tecnico. La fiducia non va persa nemmeno per un secondo: conta il percorso virtuoso che è stato imboccato, non le cadute lungo il cammino. Fanno parte di un processo di crescita che continuerà. Spalletti protegge la squadra e i giocatori, anche quelli più sottotono. Non vuole che il castello si sgretoli proprio adesso: ha alzato l’asticella parlando di scudetto, ma l’ha fatto per ritrovarsi tra le mani una creatura come questa. È la Juve migliore degli ultimi dieci anni per proposta di gioco: solo Maurizio Sarri, seppur sporadicamente, aveva saputo esaltare il materiale umano a disposizione in questo modo. Ma lì c’erano i campioni. Adesso, invece, tanti ottimi giocatori che ambiscono a diventare da Juve. Spalletti lo sa e per questo cerca di liberare la testa di tutti: il tonfo di Cagliari va superato. Analizzato per gli errori commessi, ma dimenticato in tempo zero.
Prossimi impegni: mese di fuoco
Davanti c’è un fine mese di fuoco, che parte dal Benfica. Il risveglio di Yildiz e compagni, rispetto allo shock col Lecce, è stato molto meno traumatico. Tutti hanno capito quanto la sconfitta sia stata episodica. Tutti hanno colto la misura del valore della prestazione. I rimpianti ci sono, ma le facce ieri non erano scure come dopo il pari dello Stadium del 3 gennaio. Nessuno si è perso d’animo, anzi chi è sceso in campo ha spinto al massimo, senza farsi condizionare da quanto capitato in Sardegna. Le motivazioni si moltiplicano. E non c’è bisogno di reagire alla sconfitta: basta replicare la prestazione. Tentare e ritentare. Provare in ogni modo a passare in vantaggio, il terreno più fertile della Juve attuale. La comfort zone ideale per vincere le partite. Perché per attitudine questa squadra fa molta più fatica a rimontare. Non è il suo mestiere la rincorsa. Al massimo può dettare il ritmo, ma non inseguire. Anche per questo Ottolini sta facendo le acrobazie per consegnare Mateta a Spalletti.
