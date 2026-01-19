Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo il crollo di Cagliari: “Se continuiamo così…”

Prossimi impegni: mese di fuoco

Davanti c’è un fine mese di fuoco, che parte dal Benfica. Il risveglio di Yildiz e compagni, rispetto allo shock col Lecce, è stato molto meno traumatico. Tutti hanno capito quanto la sconfitta sia stata episodica. Tutti hanno colto la misura del valore della prestazione. I rimpianti ci sono, ma le facce ieri non erano scure come dopo il pari dello Stadium del 3 gennaio. Nessuno si è perso d’animo, anzi chi è sceso in campo ha spinto al massimo, senza farsi condizionare da quanto capitato in Sardegna. Le motivazioni si moltiplicano. E non c’è bisogno di reagire alla sconfitta: basta replicare la prestazione. Tentare e ritentare. Provare in ogni modo a passare in vantaggio, il terreno più fertile della Juve attuale. La comfort zone ideale per vincere le partite. Perché per attitudine questa squadra fa molta più fatica a rimontare. Non è il suo mestiere la rincorsa. Al massimo può dettare il ritmo, ma non inseguire. Anche per questo Ottolini sta facendo le acrobazie per consegnare Mateta a Spalletti.