“C'è un solo problema, Spalletti ha fatto il suo”, “Tudor diceva il contrario”: Sky sui limiti Juve

Pregi e difetti Juve

Marchegiani: “Io sono d'accordo. Se vedi la gara contro la Cremonese vedi i pregi e i difetti della Juve. Quando gli avversari ti lasciano lo spazio allora diventano efficaci, ma quando affronti squadre chiuse, ed è difficile per tutti va detto, lì ti serve il centravanti scaltro o che sappia smarcarsi in area di rigore”. Anche Bucciantini sottolinea: “Tutti siamo d'accordo nel dire che la distanza dall'Inter è raddoppiata ma si è accorciata la percezione sulla Juventus riguarda la competitività. Noi vediamo miglioramenti da quando è arrivato Spalletti, ma questa è una giornata dove pensi che un po' vanno aiutati questi miglioramenti e gli allenatori. Chi ha reclamato un centravanti e lo ha avuto, ha vinto. Per la Juve sarebbe più facile se non avesse sbagliato gli investimenti in quel settore”.