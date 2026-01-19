Graziani netto: "Non da Juve! Guardate la Roma, lui era top. Spalletti forse ironico"

Le statistiche di Cagliari-Juventus raccontano una storia ben diversa da quello che alla fine è stato il risultato finale. La squadra di Spalletti ha dominato in lungo e in largo, con quasi l'80% del possesso palla e ben 21 tiri realizzati. La formazione rossoblù, invece, ha fatto soltanto 3 tiri, di cui uno in porta, e ha segnato, vincendo la partita. Una discrepanza importante, che fa capire quanto la squadra di Spalletti abbia bisogno di un attaccante di peso , qualcuno in grado di fare la differenza davanti. Dei problemi della formazione bianconera ha parlato l'ex attaccante e allenatore Ciccio Graziani , intervenuto nel corso del programma "La Nuova DS" sulla Rai.

Openda e David bocciati

"Quello che mi fa un po' specie è che Luciano dica che il Cagliari ha vinto meritatamente (qui le sue parole) - ha esordito Graziani -. Non so se è stato un discorso ironico, perché in effetti il Cagliari non ha vinto meritatamente, perché in virtù di quello che abbiamo visto durante tutta la partita, forse la Juve un pari minimo l'avrebbe meritato. Per come ha giocato, per le occasioni che ha creato. Ma il problema della Juventus è un altro. La Juventus deve andare sul mercato e recuperare almeno un giocatore forte davanti. Nè Openda, nè David, sono calciatori ideali per questa squadra".