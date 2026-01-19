Tuttosport.com
Mandzukic, nostalgia Juve scatenata da Tacchinardi: "Lo riporto". I tifosi certi: "Titolare ora"

Insieme in occasione della Legends Cup, i due hanno scherzato insieme e l'ex centrocampista ha postato una storia con il croato: le risposte dei sostenitori sui social non si sono fatte attendere
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Un vero e proprio tuffo nel passato, e c'è chi quel passato vorrebbe vederlo... anche oggi. Ieri è andata in scena la Legends Cup a Monaco di Baviera, un evento nel quale le vecchie glorie di alcune big europee si sono sfidate in un evento all'insegna del divertimento e dei... ricordi. In campo Bayern, Real Madrid, Celtic, Eintracht Francoforte e Juve. Tanti i bianconeri del passato presenti: tra i protagonisti anche un idolo della storia recente (seppure per l'occasione abbia indossato una maglia diversa): Mandzukic.

Juve, Tacchinardi: foto nostalgia con Mandzukic

Tra le fila della Juve figuravano calciatori come Montero, Pessotto, Iuliano e Di Livio, oltre ad alcuni più recenti come Giovinco, Hernanes e Storari. All'evento presente anche un altro ex bianconero, nonostante abbia partecipato con il Bayern Monaco (sua altra ex squadra): Mario Mandzukic. L'attaccante croato nei suoi anni a Torino è diventato un idolo assoluto dei tifosi, per le sue grandi qualità ma anche per il suo temperamento e la leadership che riusciva a mettere in campo. A rimpiangerlo ancora oggi tantissimi juventini, ma anche qualche ex calciatore bianconero come Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista e oggi opinionista tv, sui suoi canali social, ha pubblicato uno scatto insieme a Mandzukic, con tanto di didascalia: "Lo porto subito a Torino, ne abbiamo bisogno... Un gladiatore, grande Mario" con tanto di cuori bianconeri.

I tifosi bianconeri: "Torna, ci servi!"

Una foto, quella pubblicata da Tacchinardi, che ha fatto scatenare la nostalgia di tantissimi tifosi bianconeri sui social. C'è chi scrive "Ma magari... secondo me sognerebbe più di Openda e David messi assieme", o chi rimarca "Torna alla Juve... ci servi!!" e chi sottolinea "Potresti essere ancora titolare in questa Juve". Insomma la fortuna alterna degli attuali attaccanti bianconeri e i ricordi indelebili lasciati da Mandzukic a Torino hanno fatto partire il richiamo dei tifosi bianconeri per 'Super Mario'.

D'altronde il croato non è di certo passato inosservato nei suoi anni alla Juve: in 4 stagioni e mezzo ha conquistato 4 Scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe oltre ad aver disputato una finale di Champions nel 2017 contro il Real Madrid (poi vinta dai blancos) in cui siglò una indimenticabile rete in sforbiciata. Ma i numeri non bastano comunque totalmente a rappresentare cosa sia stato l'attaccante per quella squadra, specie in termini di sacrificio e attitudine. Mandzukic, i tifosi Juve non dimenticano le sue qualità e la sua grande tempra: qualità che desidererebbero vedere anche dagli attuali attaccanti bianconeri.

