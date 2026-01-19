Mandzukic, nostalgia Juve scatenata da Tacchinardi: "Lo riporto". I tifosi certi: "Titolare ora"

Un vero e proprio tuffo nel passato, e c'è chi quel passato vorrebbe vederlo... anche oggi. Ieri è andata in scena la Legends Cup a Monaco di Baviera , un evento nel quale le vecchie glorie di alcune big europee si sono sfidate in un evento all'insegna del divertimento e dei... ricordi. In campo Bayern, Real Madrid, Celtic, Eintracht Francoforte e Juve . Tanti i bianconeri del passato presenti: tra i protagonisti anche un idolo della storia recente (seppure per l'occasione abbia indossato una maglia diversa): Mandzukic.

Juve, Tacchinardi: foto nostalgia con Mandzukic

Tra le fila della Juve figuravano calciatori come Montero, Pessotto, Iuliano e Di Livio, oltre ad alcuni più recenti come Giovinco, Hernanes e Storari. All'evento presente anche un altro ex bianconero, nonostante abbia partecipato con il Bayern Monaco (sua altra ex squadra): Mario Mandzukic. L'attaccante croato nei suoi anni a Torino è diventato un idolo assoluto dei tifosi, per le sue grandi qualità ma anche per il suo temperamento e la leadership che riusciva a mettere in campo. A rimpiangerlo ancora oggi tantissimi juventini, ma anche qualche ex calciatore bianconero come Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista e oggi opinionista tv, sui suoi canali social, ha pubblicato uno scatto insieme a Mandzukic, con tanto di didascalia: "Lo porto subito a Torino, ne abbiamo bisogno... Un gladiatore, grande Mario" con tanto di cuori bianconeri.