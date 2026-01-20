Koopmeiners fatica, Thuram ritorna: Juve-Benfica, Spalletti cambia così

TORINO - La fortuna sta nell’affollarsi degli impegni segnati sul calendario. Sì, è un paradosso, perché le tante partite in programma richiedono una gestione oculata delle energie e rischiano di pesare come macigni su testa e gambe dei giocatori. Ma è altrettanto vero che, come nel caso della Juventus, danno la possibilità di cancellare velocemente le delusioni, di voltare pagina e trovarci scritta una storia diversa. Danno la possibilità, come sottolineato dallo stesso Spalletti nel post Cagliari, di farsi il sangue meno amaro. Su questo equilibrio sottilissimo, fatto di lavoro fisico ma anche e soprattutto mentale, la squadra bianconera sta preparando la sfida di Champions League al Benfica. Tra le mura della Continassa, il tecnico di Certaldo e il suo staff alternano sensazioni e dati e dall’ibridazione dei due aspetti uscirà la prima bozza di formazione che sarà completata e avvallata solo nella mattinata di domani, a poche ore dal fischio d’inizio.