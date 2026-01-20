Un calcio a Kelly, due spinte ad Adzic: Spalletti vive così la vigilia di Juve-Benfica

Tre punti per ipotecare i playoff: la Juve contro il Benfica non può commettere passi falsi, per giocare poi l'ultima giornata di Champions League contro il Monaco con più spensieratezza e per provare a tenersi una flebile speranza di entrare tra le prime otto che passeranno direttamente agli ottavi di finale. I bianconeri di Spalletti vogliono subito mettersi alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, per riprendere il ruolino di marcia che aveva innescato il tecnico. All'Allianz Stadium arriveranno i lusitani di Mourinho, che nella precedente giornata hanno battuto anche il Napoli. Il mister della Vecchia Signora alla vigilia del match può sorridere, visti gli ultimi aggiornamenti dall'infermeria e la condizione della squadra.
Juve, le ultime dall'allenamento
Alla Continassa è sceso in campo quasi tutto il gruppo al completo. Luciano Spalletti dovrà fare a meno solo di Rugani, Milik e Vlahovic. Tutti gli altri sono a disposizione ed è sicuramente una grande notizia per l'allenatore, che in una fase di stagione piena di partite, potrà così fare le giuste rotazioni, in attesa anche di qualche arrivo dal calciomercato. Il clima è sembrato disteso con il mister che si è riscaldato con il gruppo e ha anche scherzato con Kelly, tirandogli un calcetto dietro lo schiena, e poi anche con Adzic, colpendolo con qualche spintarella in amicizia. Nella partitella la richiesta è stata quasi sempre una: "Verticale!". Cosa che urla spesso anche nelle gare ufficiali. Poi anche un episodio curioso, con David che ha fatto un gol da bomber in area, con le proteste da parte dei suoi "avversari" che chiedevano il fuorigioco. Il tecnico della Vecchia Signora ha fatto da arbitro e ha convalidato il gol.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE