Un calcio a Kelly, due spinte ad Adzic: Spalletti vive così la vigilia di Juve-Benfica

Juve, le ultime dall'allenamento

Alla Continassa è sceso in campo quasi tutto il gruppo al completo. Luciano Spalletti dovrà fare a meno solo di Rugani, Milik e Vlahovic. Tutti gli altri sono a disposizione ed è sicuramente una grande notizia per l'allenatore, che in una fase di stagione piena di partite, potrà così fare le giuste rotazioni, in attesa anche di qualche arrivo dal calciomercato. Il clima è sembrato disteso con il mister che si è riscaldato con il gruppo e ha anche scherzato con Kelly, tirandogli un calcetto dietro lo schiena, e poi anche con Adzic, colpendolo con qualche spintarella in amicizia. Nella partitella la richiesta è stata quasi sempre una: "Verticale!". Cosa che urla spesso anche nelle gare ufficiali. Poi anche un episodio curioso, con David che ha fatto un gol da bomber in area, con le proteste da parte dei suoi "avversari" che chiedevano il fuorigioco. Il tecnico della Vecchia Signora ha fatto da arbitro e ha convalidato il gol.

