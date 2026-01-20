Spalletti, conferenza Champions Juve-Benfica: tutte le dichiarazioni in diretta

"Comolli e Ottolini? Solo la notte non ci vediamo". E sul mercato...

Sul mercato Spalletti è stato chiaro: "Se ho contatti con Comolli e Ottolini? Ce li ho accanto in ufficio, si pensava di andare anche nello stesso condominio. Solo la notte non ci vediamo. Comolli è venuto a vedere anche l'allenamento. Sul mercato dovete parlare con loro. Siccome ho accettato questa Juve qui, non mi aspetto niente. Se ovviamente vogliono il mio pensiero glielo dico ed è sempre stato lo stesso. Sono fiducioso di poter lottare sui nostri obiettivi con i giocatori che ho trovato qui dentro. Sono molto contento dei calciatori che ho a disposizione. Sanno bene che i protagonisti sono loro". Poi il tecnico bianconero ha aggiunto: "Sono convinto che sia semplice il nostro obiettivo. Prima di tutto cerchiamo coerenza. Ogni calciatore ha delle caratteristiche e diventa fondamentale vedere come funzionano tutti insieme nella somma delle caratteristiche e secondo me i giocatori stanno andando a esplorare cose nuove e raggiungeremo un'identità che ci permetterà di farla apprezzare anche a chi lo vede. Bisogna andare a fare dei risultati". E a tal proposito ha espresso il suo parere sui risultatisti e giochisti...