Miretti, la sua rinascita vale un tesoro per la Juve: con Spalletti è cambiato tutto

Secondo voi, quanto vale Miretti? La domanda è particolarmente attuale, in questi giorni di mercato invernale, perché ci sono molte squadre che hanno bussato alla porta della Juventus per avere il centrocampista italiano. Infatti, nella prima parte della stagione, Miretti era stato utilizzato molto poco da Tudor e si stava guardando intorno per trovare spazio altrove, così l'ipotesi di un divorzio dalla Juve , la sua squadra del cuore e quella dove è cresciuto, era diventata concreta.

Il valore di Miretti

Poi, è arrivato Spalletti ed è cambiato tutto. E Miretti, non solo ha trovato spazio, ma è diventato un giocatore importantissimo per gli equilibri tattici della Juve e, nel nuovo ruolo dietro le punte, sta conquistando anche l'attenzione di Gattuso. Quindi? Quanto vale Miretti in questo momento? Vale molto, perché per la Juve non è un giocatore sul mercato e solo davanti a offerte incredibili, sopra i 40 milioni di euro, per intendersi, Comolli è disposto a sedersi al tavolo. E voi per 40 milioni lo vendereste?