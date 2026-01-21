Tuttosport.com
Kessie-Juve, com'è andato l'incontro: quante possibilità ci sono tra milioni e scadenze

Nei giorni scorsi contatti tra gli agenti del centrocampista e il club bianconero: perché potrebbe essere un affare
3 min
Serie AJuventuskessie
Kessie per voi è un sì o un no? Alla Juve ci stanno pensando e, a quanto pare, propendono per il sì. Infatti, c'è già stato un incontro, nei giorni scorsi, con gli agenti di Kessie, per capire la situazione e i pensieri del giocatore. Attualmente Kessie gioca in Arabia Saudita e il suo contratto con l'Al Ahli scade il 30 giugno. Insomma, per la Juventus sarebbe un acquisto a parametro zero particolarmente conveniente. Almeno sul fronte del cartellino...Perché l'attuale ingaggio di Kessie è di 14 milioni netti a stagione, un'enormità per la Juventus che non è in grado di sostenere quel tipo di stipendio. Diventa, quindi, fondamentale capire quanta voglia abbia, Kessie, di tornare in Italia, perché - è ovvio  - che deve rinunciare a una parte consistente del suo ingaggio se vuole vestire la maglia della Juventus e tornare a frequentare Serie A e Champions League.

Juve-Kessie: i bianconeri fanno sul serio

Dal primo incontro, i suoi agenti sono stati possibilisti. Kessie ha sul tavolo una proposta di rinnovo, sostanzialmente alle stesse cifre, da parte dei sauditi e, finora, non ha prestato troppa attenzione, guardando all'Europa come soluzione preferita. E la Juventus, in questi ultimi mesi, è stata l'offerta più importante che è arrivata al ventinovenne nazionale ivoriano. Dunque, alla Juve ci sperano, perché sanno di essere molto appetibile per un giocatore come lui.

