Kessie-Juve, com'è andato l'incontro: quante possibilità ci sono tra milioni e scadenze

Kessie per voi è un sì o un no? Alla Juve ci stanno pensando e, a quanto pare, propendono per il sì. Infatti, c'è già stato un incontro, nei giorni scorsi, con gli agenti di Kessie, per capire la situazione e i pensieri del giocatore. Attualmente Kessie gioca in Arabia Saudita e il suo contratto con l'Al Ahli scade il 30 giugno. Insomma, per la Juventus sarebbe un acquisto a parametro zero particolarmente conveniente. Almeno sul fronte del cartellino...Perché l'attuale ingaggio di Kessie è di 14 milioni netti a stagione, un'enormità per la Juventus che non è in grado di sostenere quel tipo di stipendio. Diventa, quindi, fondamentale capire quanta voglia abbia, Kessie, di tornare in Italia, perché - è ovvio - che deve rinunciare a una parte consistente del suo ingaggio se vuole vestire la maglia della Juventus e tornare a frequentare Serie A e Champions League.