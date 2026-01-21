Partita tesa e piena di nervosismo all’Allianz Stadium tra Juventus e Benfica , con i bianconeri che faticano a trovare ritmo e lucidità. Il match è stato segnato da molti errori tecnici, soprattutto nel primo tempo, e da una manovra lenta a inizio ripresa. La pressione di una parte del pubblico si è fatta sentire. In questo clima acceso non è mancato neppure uno scontro verbale tra panchina e spalti con Spalletti protagonista nel difendere i suoi ragazzi.

Lite Spalletti-tifoso: cos'è successo

Nel secondo tempo Spalletti prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo Conceicao al posto di un Miretti apparso fuori partita. La Juventus però continua a faticare nel palleggio e il gioco stenta a decollare, aumentando l’impazienza dei tifosi. Proprio dietro la panchina bianconera nasce una discussione a distanza tra il tecnico e un sostenitore scontento dell’atteggiamento della squadra. Spalletti, visibilmente nervoso, risponde in modo diretto dicendogli: “Stai a casa la prossima volta”. La tensione resta altissima per diversi minuti, con la Juve bloccata anche mentalmente. Pochi istanti dopo arriva però il gol di Thuram, che rompe l’equilibrio e libera i bianconeri. A rete appena segnata, Spalletti si gira verso la tribuna ed esulta platealmente in faccia al tifoso con cui aveva discusso. Un gesto che fotografa perfettamente il nervosismo della serata, ma anche il sollievo per una rete pesantissima.

Siparietto con Openda

Sull’onda dell’entusiasmo per il vantaggio, la Juventus trova poco dopo anche il gol del raddoppio. McKennie è bravissimo a inserirsi senza palla e a battere Trubin, confermando ancora una volta il suo tempismo offensivo. Mentre il match sembra finalmente in discesa, le telecamere indugiano sulla panchina bianconera. Qui va in scena un siparietto tra Spalletti e Openda, prossimo all’ingresso in campo. Il tecnico gli tira due buffetti e lo sprona con decisione: “Ti devi svegliare, capito?”. Un gesto che racconta l’intensità e la concentrazione richieste dall'allenatore.

