"Yildiz alieno, David non ha ferocia": Spalletti, "la tosse al pallone" e il Napoli, "un pochino"...

Spalletti e l'esperienza Juve

Spalletti inizia da Amazon con la sua analisi: "Siamo ai playoff? So tutto io. Io ho timore di non farcela anche quando ce l’ho fatta: son fatto un po’ così. Poi chiaro che si vive l’emozione della partita che è importante, poi ci viene addosso roba se non portiamo a casa risultati come questi. Ci si arriva un po’ carichi, con un po’ di tensione: cosa normalissima. Fatta una buona gara, ci avevano abituato bene, ci si aspettava rifacessero l’80% di possesso ma non ci siamo riusciti. Siamo partiti molto bene, poi dopo un quarto d’ora nelle pressioni ci hanno scavato dei vuoti sulla trequarti, costringendoci a delle ricomposizioni affannose. Da lì la partita è stata in equilibrio, con un baricentro più basso della nostra squadra. Ma al di là di due palloni persi, che abbiamo fatto venire la tosse anche al pallone… Erano palle facili da giocare, gliel’abbiamo ridata per 4-5 volte, poi lo Stadium rumoreggia: non è che si abbia quell’esperienza, quella forza mentale".

Spalletti: "La squadra sta mettendo dentro delle cose"

E continua: "È una squadra che sta mettendo dentro delle cose, per cui questo perdere alcuni palloni così banali ci ha costretto a subire un po’ di pressione. Nel secondo tempo anche lì in difficoltà, dopo una decina di minuti abbiamo ripreso a fare le cose. Loro hanno avuto un’occasione nel primo tempo, ma anche noi le abbiamo avute come quelle di Miretti e David, un’altra volta sulla respinta del portiere McKennie non ci è andato: se avesse avuto l’atteggiamento suo avrebbe fatto gol. Come parte un tiro si va dal portiere, non si guarda se la para o no, ci si rende conto dopo se va dentro o no. Gara in equilibrio, noi abbiamo fatto 2 gol: se l’avessero riaperta sul rigore sarebbero stati 10’ difficili, e anche lì il rigore secondo me che un po’ si poteva evitare. Si può evitare perché non è una situazione dove bisogna intervenire per forza dove o la va o la spacca".