Locatelli, uno da Juve: standing ovation dello Stadium, partita enorme, "ci metto il cuore"

Locatelli e gli applausi dei tifosi

Locatelli a Sky: "Grazie per i complimenti. Applausi tifosi? È stato un momento speciale. Sono molto felice per stasera e per quel che stiamo facendo. Siamo sulla strada giusta e abbiamo un grande entusiasmo da portarci dietro e dobbiamo continuare così. Nerovisismo? Loro sono una squadra forte e l'hanno preparata bene perché stavano molto chiusi. Noi non riusciamo a imbucare e abbiamo forzato un po' di palle. Siamo stati bravi all'inizio del secondo tempo, dove non abbiamo iniziato benissimo, a stare lì e in quei momenti dobbiamo stare uniti. Non abbiamo subito gol e poi lo abbiamo fatti, ci siamo sbloccati dal punto di vista mentale e poi è andata in discesa. L'atteggiamento alla fine c'è stato e dobbiamo continuare così. Fase difensiva? Delle volte ci metto tutto il corpo e per evitare un gol si fa anche questo. Pressione? L'avversario è molto forte e in Europa cambia il livello, ma alla fine siamo stati bravi nel momento di difficoltà e nelle riaggressioni".