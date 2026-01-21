Thuram, l'uomo Champions: "La Juve sa soffrire, vogliamo andare lontano"

Un gol che ha spaccato la partita, mettendo in discesa una gara che sembrava parecchio complicata. Khephren Thuram ha stappato Juve-Benfica con il gol dell'1-0 e indirizzato il match in favore dei bianconeri . Una prova assolutamente positiva, al di là della marcatura: grande costanza e grande sostanza in mezzo al campo per il francese, tutti elementi fondamentali per trascinare la squadra matematicamente ai playoff di Champions . E proprio Thuram ha tracciato un bilancio al triplice fischio: sulla partita ma non soltanto.

Juve-Benfica, parla Thuram

Così il classe 2001 ai microfoni di Prime Video: “Provo sempre a dare il meglio per aiutare la squadra, oggi ho fatto gol. Sicuramente dopo aver segnato ti senti meglio, però oggi la cosa più importante è che abbiamo vinto. Difficoltà prima dell’1-0? Vero che quando siamo rientrati nel secondo tempo c’è stato un momento difficile, ma sappiamo che con le squadra così capita e l’importante è non prendere gol e soffrire tutti insieme, e l’abbiamo fatto bene. Spalletti mette tanta energia da bordo campo e si sente, quando siamo in difficoltà fa bene, ma anche quanto stiamo bene dentro il campo serve avere un allenatore che dà questa energia. I playoff erano un obiettivo importante, la Juve deve sempre andare il più avanti possibile in Champions. Siamo ai playoff e va bene. Obiettivo a lungo termine? Come dico sempre, quando giochi alla Juve è sempre vincere: quando giochiamo la Champions ogni partita è per vincere, proviamo ad andare il più lontano possibile”.