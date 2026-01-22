Yildiz, anche Yamal deve star sotto: la stella della Juve è il top al mondo!

Yildiz il top d'Europa. Juve, blindalo

Con tutto il rispetto per il francese Joris Manquant (Stade Nyonnais), che gioca nella seconda divisione svizzera, o del belga Wout Asselman che gioca nel Jong Gent e che hanno un punteggio simile a quello del turco ma in campionati senza importanza, Kenan Yildiz è il numero uno in Europa e nel mondo. Cosa vuol dire? Che il numero 10 della Vecchia Signora si sta comportando da numero 10, stando ai dati Impect basati sulle prestazioni in otto aree di gioco, e lo sta facendo in una big d'europa. Dai piedi del turco passano le migliori giocate dei bianconeri e quando lui è in forma, la possibilità di vittoria della squadra aumenta. Un vero e proprio leader tecnico e la vera anima che fa accendere i tifosi bianconeri. La risposta è arrivata anche dai dati: Yildiz è imprescindibile e il club dovrebbe blindarlo per sognare un futuro di trionfi.