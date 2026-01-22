Yildiz, anche Yamal deve star sotto: la stella della Juve è il top al mondo!

La temperatura dello Stadium che si alza quando tocca il pallone e i boati dopo un suo tiro, sempre pericoloso: Yildiz la stella, il predestinato nel nome, è quasi sempre il migliore nelle partite della Juve e Spalletti lo sta valorizzando ancora di più da quando è arrivato sulla panchina della Vecchia Signora. Un leader nato, non solo un diamante cristallino. Il Cies ha scovato nel resto del mondo quali sono gli altri giovani calciatori, meno conosciuti, che aspirano a fare un grande salto come lui nel calcio che conta.
I predestinati da big ai margini dell'Europa
Il 530° rapporto settimanale dell'Osservatorio CIES sul calcio ha messo in evidenza i giocatori di movimento che non hanno ancora compiuto 22 anni e che hanno ottenuto le migliori prestazioni rispetto ai loro compagni di squadra durante la stagione in corso o l'ultima stagione completata in 65 campionati di tutto il mondo. Le classifiche sono state compilate utilizzando i dati Impect basati sulle prestazioni in otto aree di gioco.
I best U22 in Premier: c'è un italiano!
Nel campionato inglese spicca l'italiano Kayode come uno dei migliori Under 22 come rendimento rispetto ai compagni di squadra. Un'ottima notizia anche per la nazionale. A seguire i migliori giovani calciatori in Inghilterra:
-
1.156 – Yankuba Minteh – Brighton & Hove (ENG) – 21,4 anni
-
1.137 – Michael Kayode – Brentford FC (ENG) – 21,5 anni
-
1.128 – Mateus Fernandes – West Ham United (ENG) – 21,5 anni
-
1.114 – Alejandro Garnacho – Chelsea FC (ENG) – 21,5 anni
-
1.111 – Egor Yarmoljuk – Brentford FC (ENG) – 21,8 anni
-
1.107 – Adamo Wharton – Crystal Palace (ENG) – 21,9 anni
-
1.072 – Lewis Hall – Newcastle United (ENG) – 21,3 anni
-
1.064 – Álex Jiménez – AFC Bournemouth (ENG) – 20,7 anni
-
1.061 – Malick Diouf – West Ham United (ENG) – 21,0 anni
-
1.047 – Noè Sadiki – Sunderland AFC (ENG) – 21,0 anni
I best U22 in Liga: ovviamente Huijsen
Nel campionato spagnolo spicca ovviamente il fenomeno di Yamal, grande stella del Barcellona che alla sua età sta già dominando dal punto di vista tecnico. Per i blaugrano entra in lista anche Cubarsì. Presente anche l'ex Juve Huijsen nel Real Madrid, che vanta anche Arda Guler. Questa la classifica:
-
1.193 – Lamine Yamal – FC Barcelona (ESP) – 18,5 anni
-
1.134 – Adrián Liso – Getafe CF (ESP) – 20,8 anni
-
1.130 – Jon Martín – Real Sociedad (ESP) – 19,7 anni
-
1.125 – Jan Virgili – RCD Mallorca (ESP) – 19,4 anni
-
1.095 – Álvaro Rodríguez – Elche CF (ESP) – 21,5 anni
-
1.078 – Pau Cubarsí – FC Barcelona (ESP) – 18,9 anni
-
1.073 – Vítor Reis – Girona FC (ESP) – 20,0 anni
-
1.067 – Dean Huijsen – Real Madrid (ESP) – 20,7 anni
-
1.055 – Arda Güler – Real Madrid (ESP) – 20,9 anni
-
1.053 – Mario Martín – Getafe CF (ESP) – 21,8 anni
I best U22 in Bundesliga
Nel campionato tedesco il migliore è il difensore centrale Vuskovic, che già è finito sotto la lente d'ingrandimento di qualche big. Poi ovviamente si prende la scena il norvegese Nusa e ne sa qualcosa anche l'Italia. Questa la top 10:
- 1.211 – Luka Vušković – Hamburger SV (GER) – 18.9 anni
- 1.149 – Antonio Nusa – RB Leipzig (GER) – 20.7 anni
- 1.138 – Yan Diamandé – RB Leipzig (GER) – 19.1 anni
- 1.126 – Johan Manzambi – SC Freiburg (GER) – 20.2 anni
- 1.124 – Can Uzun – Eintracht Frankfurt (GER) – 20.1 anni
- 1.120 – Bazoumana Touré – TSG Hoffenheim (GER) – 19.8 anni
- 1.108 – Ernest Poku – Bayer Leverkusen (GER) – 21.9 anni
- 1.108 – Leon Avdullahu – TSG Hoffenheim (GER) – 21.9 anni
- 1.089 – Karim Coulibaly – Werder Bremen (GER) – 16.6 anni
- 1.087 – Anijon Ibrahimović – FC Heidenheim (GER) – 20.1 anni
I best U22 in Ligue 1
In Francia di giovani ne giocano tanti e spesso ad emergere sono quelli dello Strasburgo, come Enciso e Barco presenti in classifica. Ma il migliore è Fofana del Lione, mediano che sta crescendo a vista d'occhio e che presto potrebbe fare il salto in qualche big. A seguire la classsifica:
- 1.136 – Malick Fofana – Olympique Lyonnais (FRA) – 20.8 anni
- 1.127 – Sadibou Sané – FC Metz (FRA) – 21.6 anni
- 1.123 – Antoine Mendy – OGC Nice (FRA) – 21.6 anni
- 1.111 – Arsène Kouassi – FC Lorient (FRA) – 21.3 anni
- 1.111 – Emersonn da Silva – Toulouse FC (FRA) – 21.5 anni
- 1.108 – Kévin Danois – AJ Auxerre (FRA) – 21.5 anni
- 1.104 – Kojo Peprah Oppong – OGC Nice (FRA) – 21.6 anni
- 1.098 – Arthur Ebong – FC Lorient (FRA) – 21.1 anni
- 1.097 – Valentin Barco – RC Strasbourg (FRA) – 21.4 anni
- 1.096 – Julio Enciso – RC Strasbourg (FRA) – 21.9 anni
I best U22 in Serie A
Il re di questo speciale studio in Serie A non poteva che essere Yildiz, il gioiello della Juve che fa la differenza all'interno della squadra. Una risposta anche a tutti quelli che si sono sempre chiesti? Incide sempre il turco? Ecco, l'osservatorio del calcio è stato chiaro. Sul secondo gradino del podio c'è ovviamente Nico Paz, che sta illuminando con il Como. Il bronzo se lo prende Tiago Gabriel, difensore del Lecce che piace anche alla Juve. Appena dietro ecco Palestra. A seguire la classifica:
- 1.234 – Kenan Yildiz – Juventus FC (ITA) – 20.7 anni
- 1.185 – Nico Paz – Como 1907 (ITA) – 21.3 anni
- 1.176 – Tiago Gabriel – US Lecce (ITA) – 21.0 anni
- 1.132 – Marco Palestra – Cagliari Calcio (ITA) – 20.8 anni
- 1.131 – Jacobo Ramón – Como 1907 (ITA) – 21.0 anni
- 1.108 – Jesús Rodríguez – Como 1907 (ITA) – 20.1 anni
- 1.105 – Ebenezer Akinsanmiro – Pisa SC (ITA) – 21.1 anni
- 1.080 – Pietro Comuzzo – ACF Fiorentina (ITA) – 20.9 anni
- 1.049 – Honest Ahanor – Atalanta BC (ITA) – 17.9 anni
- 1.045 – Jayden Addai – Como 1907 (ITA) – 20.4 anni
Yildiz il top d'Europa. Juve, blindalo
Con tutto il rispetto per il francese Joris Manquant (Stade Nyonnais), che gioca nella seconda divisione svizzera, o del belga Wout Asselman che gioca nel Jong Gent e che hanno un punteggio simile a quello del turco ma in campionati senza importanza, Kenan Yildiz è il numero uno in Europa e nel mondo. Cosa vuol dire? Che il numero 10 della Vecchia Signora si sta comportando da numero 10, stando ai dati Impect basati sulle prestazioni in otto aree di gioco, e lo sta facendo in una big d'europa. Dai piedi del turco passano le migliori giocate dei bianconeri e quando lui è in forma, la possibilità di vittoria della squadra aumenta. Un vero e proprio leader tecnico e la vera anima che fa accendere i tifosi bianconeri. La risposta è arrivata anche dai dati: Yildiz è imprescindibile e il club dovrebbe blindarlo per sognare un futuro di trionfi.
