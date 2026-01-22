Mateta non ci sta e chiede la cessione: è in pole per la Juve. Strategia Comolli ed effetto domino

En-Nesyri, Aston Villa e le parole di Chiellini

Occhio all’Aston Villa che sogna un altro bomber di stanza in Turchia: Abraham del Besiktas, che però non vorrebbe liberare l’ex Milan. E così Emery ha chiesto in alternativa alla dirigenza dei Villans uno tra Mateta ed En-Nesyri, dando vita a veri e propri incroci pericolosi di mercato con la Signora. Per il francese, però, da Birmingham hanno messo sul piatto degli scambi oppure 25 milioni più bonus. Ok il pagamento immediato, ma la cifra non soddisfa il Palace e rimane inferiore a quella messa sul piatto dalla Juve, che ieri ha continuato a dialogare con l’entourage di Mateta. Per la serie: la doppia partita di mercato continua e Comolli intende viaggiare su binari paralleli fino a quando non avrà la certezza di poter davvero affondare alle proprie condizioni su uno dei due. Nel frattempo Giorgio Chiellini si mantiene cauto: "Sul mercato in entrata, ho parlato giusto sabato quanto sia difficile migliorare a gennaio un gruppo come questo. Siamo alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni in un ruolo dove avevamo Dusan Vlahovic, che purtroppo ha avuto un infortunio pesante. Non c’è niente in dirittura d’arrivo, ma mancano due settimane e siamo lì: se riusciremo a dare una mano a Spalletti lo faremo".