Capitan Alex, Striscia la Notizia lancia Del Piero e la sua pallonata: la nuova rubrica

C’è un nuovo supereroe che vola basso, tra citofoni impazziti e cancelli che non si aprono. Non arriva da un fumetto né da un set hollywoodiano, ma dal cuore della televisione più irriverente. Ha il sorriso di chi ha vinto tutto, il passo di chi sa ancora sorprendere e un’arma infallibile: una pallonata precisa, chirurgica, risolutiva. Il suo nome? Capitan Alex. In occasione della prima puntata di Striscia la Notizia - La voce della presenza di giovedì 22 gennaio , nello studio del tg satirico di Antonio Ricci arriva un ospite d’eccezione: A lex Del Piero . Il campione del mondo si reinventa in una veste del tutto inedita, trasformandosi in un supereroe dall’anima sportiva e dall’ironia contagiosa.

Del Piero a Striscia la Notizia

Riconoscibile dalla X sul petto, segno distintivo e simbolica arma contro ingiustizie e disservizi, Capitan Alex non è solo nella sua missione. Al suo fianco c’è un alleato speciale: il suo inseparabile passero, questa volta in versione extra large, pronto a vegliare sulle imprese dell’eroe più elegante del piccolo schermo. Le missioni? Quelle di tutti i giorni, apparentemente banali ma tremendamente reali. Un’interferenza che disturba il quartiere, un cancello elettronico che decide di scioperare senza preavviso. Situazioni comuni che, sotto lo sguardo deciso di Capitan Alex, trovano una soluzione fuori dagli schemi: una rincorsa, un colpo secco e quella pallonata potente e precisa che sistema tutto, a modo suo. Perché a volte non servono superpoteri: basta classe, ironia e il piede giusto al momento giusto. E Del Piero, anche in versione supereroe, dimostra di non averli mai persi.

