Più di Rabiot e meglio di Zidane in Champions: Juve, hai un nuovo idolo! Marchisio: "In ogni modo"

Marchisio esalta McKennie

"McKennie ha questo fiuto da attaccante, segna in ogni modo. Nel primo tempo il Benfica era molto chiuso e lì ha inciso poco: doveva puntare da fermo e non è una delle sue caratteristiche. Il cambio tattico del secondo tempo è stato azzeccatissimo" - ha detto Marchisio ad Amazon Prime. Un grande elogio da parte di chi aveva l'inserimento come marchio di fabbrica. Ma anche Del Piero lo ha applaudito, prendendolo come esempio per analizzare la partita della Juve: "Ho visto una squadra attenta e brava, c'era da fare una partita di grande attenzione e anche di cattiveria. Abbiamo visto giocatori, come McKennie nel secondo gol, recuperare il pallone strappandolo e credendo in quel pallone lì". L'americano spesso sottovalutato ha risposto ancora una volta presente. Weston McKennie, voce del verbo gol.