Più di Rabiot e meglio di Zidane in Champions: Juve, hai un nuovo idolo! Marchisio: "In ogni modo"

Alohomora è un incantesimo del mondo di Harry Potter usato per aprire porte e serrature, lo stesso che fa McKennie con i suoi inserimenti alla Juve. Spesso aprono le difese e portano al gol, molti sono importanti, come l'ultimo con il Benfica. E l'americano li festeggia mimando la bacchetta del giovane mago. Una grande risorsa per i bianconeri, che possono sempre contare su di lui. Spalletti (e anche i precedenti allenatori) lo ha inserito in tutte le posizioni del campo. Dove lo metti, sta. Non crea mai polemiche e porta armonia al gruppo. Ma non è solo un simpaticone, c'è molto di più. E a dirlo sono le sue statistiche, soprattutto in Champions League, dove è al livello dei campionissimi del passato.
McKennie, un goleador sottovalutato
Spesso con la valigia in mano, ma sempre pronto a disfarla per dare il suo contributo al mondo Juve. I tifosi gli vogliono bene anche per questo motivo. Contro il Benfica da trequartista nel secondo tempo ha fatto la differenza e ha segnato la solita rete che ha permesso ai bianconeri di vivere il finale in modo più sereno. Ma non è la prima volta che capita: da quando veste la maglia della Vecchia Signora ha messo a segno 23 gol (con una media di 0.11 a partita) e 23 assist, superando Pjanic e Rabiot, due che con Madama hanno lasciato il segno, soprattutto il bosniaco. L'americano si trova al 27esimo posto della storia bianconera e ora ha messo nel mirino anche tanti altri che lo precedono. Forse alcuni li potrà prendere al termine della stagione, come Cuadrado che è a quota 26 gol. Per agguantare gli altri invece servirà più tempo e quindi un rinnovo del contratto, che i tifosi sperano di vedere.
McKennie, la situazione contratto
Weston va in scadenza a fine giugno e i prossimi mesi saranno decisivi per capire se continuerà il suo matrimonio con la Juve e magari puntare Zidane e Boniek che di reti ne hanno realizzate 31. Poco più su Camoranesi a 32, Pogba a 34, Laudrup a 36, Marchisio a 38 o rimanendo nel recente passato, anche Vidal a 48, di un filo sopra a Conte a quota 44. A dipingere la classifica c'è anche Tardelli a 52 e poi salendo verso il terzo gradino del podio compare Nedved a 65, mentre la medaglia d'argento va a Ferrari (centrocampista offensivo degli anni 30-40) a quota 78. In cima a tutti ovviamente Platini con ben 104 reti e una media di 0,46 a partita. Cifre astronomiche che McKennie non raggiungerà mai, ma la graduatoria potrà un po' scalarla. Il gol ce l'ha nel sangue e in Champions League solo uno gli sta sopra...
I numeri di McKennie in Champions League
Quando suona la musichetta della Champions League si vede chi ha la stoffa per stare nella Juve e chi invece no. McKennie da quando è arrivato a Torino non è mai uscito dal campo senza aver dato il proprio contributo, la classica maglia sudata. Ma non solo corsa, anche gol. Talmente tanti che solo Nedved ha fatto meglio di lui in questa competizione. Il ceco ne ha realizzati 11 contribuendo alla cavalcata della Vecchia Signora fino alla finale del 2003, non giocata per un giallo nel finale con il Real Madrid. L'americano ora è a quota nove, come Vidal, uno che faceva spesso urlare lo speaker dell'Allianz Stadium. Questa la top 10:
- Nedved - 11 gol
- McKennie - 9 gol
- Vidal - 9 gol
- Zidane - 5 gol
- Conte - 5 gol
- Pjanić - 4 gol
- Rabiot - 3 gol
- Camoranesi - 3 gol
- Marchisio - 3 gol
- Pogba, Matuidi, Tacchinardi - 2 gol ciascuno
Tanti gol, che hanno portato anche agli applausi da parte di una bandiera della Juve...
Marchisio esalta McKennie
"McKennie ha questo fiuto da attaccante, segna in ogni modo. Nel primo tempo il Benfica era molto chiuso e lì ha inciso poco: doveva puntare da fermo e non è una delle sue caratteristiche. Il cambio tattico del secondo tempo è stato azzeccatissimo" - ha detto Marchisio ad Amazon Prime. Un grande elogio da parte di chi aveva l'inserimento come marchio di fabbrica. Ma anche Del Piero lo ha applaudito, prendendolo come esempio per analizzare la partita della Juve: "Ho visto una squadra attenta e brava, c'era da fare una partita di grande attenzione e anche di cattiveria. Abbiamo visto giocatori, come McKennie nel secondo gol, recuperare il pallone strappandolo e credendo in quel pallone lì". L'americano spesso sottovalutato ha risposto ancora una volta presente. Weston McKennie, voce del verbo gol.
