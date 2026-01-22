En-Nesyri alla Juve, c'è l'accordo! Ottolini a Istanbul: la trattativa col Fenerbahce

Chi è En-Nesyri

E a voi piace En-Nesyri? A Ottolini piace e lo segue già da un po'. E il bomber marocchino ha convinto anche Chiellini e Comolli. Ma esattamente chi è e come gioca En-Nesyri? Ha 29 anni e una carriera passata in Spagna tra Malaga, Leganes e Siviglia, insomma non proprio altissimi livelli, però - soprattutto nel Siviglia - i suoi gol in Liga li ha sempre fatti (51 in 143 presenze). Dal 2024 gioca in Turchia nel Fenerbahçe e, quindi, un piccolo salto di qualità lo ha fatto, continuando a segnare con una certa frequenza: 77 presenze in tutto e 38 gol.