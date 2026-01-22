En-Nesyri, la Juve a Istanbul: Ottolini tratta col Fenerbahce per il centravanti

ISTANBUL (Turchia) - La Juventus vuole accelerare i tempi per poter dare a Luciano Spalletti un nuovo attaccante come confermato nel pre-partta di mercoledì contro il Benfica dal Director of Football Strategy Giorgio Chiellini: "Siamo alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni in un ruolo dove avevamo Dusan Vlahovic, che purtroppo ha avuto un infortunio pesante. Non c’è niente in dirittura d’arrivo, ma mancano due settimane e siamo lì: se riusciremo a dare una mano a Spalletti lo faremo". A conferma di questa ferrea volontà il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è arrivato in mattinata a Istanbul per provare chiudere la trattativa per Youssef En-Nesyri, reduce dalla finale di Coppa d'Africa persa contro il Senegal, ora diventato l'obiettivo primario per l'attacco Juve.