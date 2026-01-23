Juve altra pasta, quella tensione e l'ultima tappa: En-Nesyri, dentro il blitz di Ottolini

TORINO - Un blitz in pieno stile mercato di gennaio. E a un certo punto, ecco, persino reality show: le telecamere lo seguivano e lui, Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, cercava un po’ di nascondersi e un po’ di camuffare. In quel preciso momento, però, il piano era saltato, non era più segreto, e le indiscrezioni hanno preso forza e contatto con la realtà. Sì, la Juve è su Youssef En-Nesyri. Anzi, dopo l’incontro nella giornata di ieri, tra le due società l’accordo per il centravanti è stato praticamente definito. Circa 5 milioni per il prestito oneroso - che comprenderanno la copertura dell’ingaggio rimanente, si farà così pure per questioni fiscali -, almeno 20 per l’eventuale riscatto. Ed “eventuale” perché i bianconeri non sono andati oltre l’idea iniziale, cioè quella di fissare il colpo sul diritto e non sull’obbligo di acquisto, elemento che aveva creato un filo di tensione sulla chiusura dell’affare.