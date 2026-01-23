Chiellini, show Masterchef! Locatelli, "cos'è la Juve?". Cannavacciuolo soffre: "Da napoletano..."

Masterchef Italia sbarca all'Allianz Stadium. Sì, la casa della Juventus è stata la protagonista dell'ultima puntata andata in onda su Sky, con diversi ospiti d'eccezione tra cui Giorgio Chiellini. E il tormentone della pasta alle vongole con il parmigiano di David non c'entra niente questa volta... L'esterna si è infatti tenuta nello stadio della Vecchia Signora, con i concorrenti che si sono sfidati dividendosi in due squadre: i rossi che si sono riuniti nello spogliatoio della Juve e la squadra ospite vestita di blu (a ricordare il Napoli di Cannavacciuolo...). Giorgio scende in campo e ad accoglierlo ci sono i tre giudici e i concorrenti. Locatelli (ironia della sorte) chiede subito a Chiellini cos'è la Juventus: "Famiglia prima di tutto, sacrificio, passione, ma la Juventus è anche guardare avanti, al futuro, siamo stati i primi a costruire uno stadio di proprietà. Siamo felici di ospitari e spero che qualcun'altro possa godersi questo fantastico stadio...".