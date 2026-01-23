Chiellini, show Masterchef! Locatelli, "cos'è la Juve?". Cannavacciuolo soffre: "Da napoletano..."

Masterchef Italia sbarca all'Allianz Stadium. Sì, la casa della Juventus è stata la protagonista dell'ultima puntata andata in onda su Sky, con diversi ospiti d'eccezione tra cui Giorgio Chiellini. E il tormentone della pasta alle vongole con il parmigiano di David non c'entra niente questa volta... L'esterna si è infatti tenuta nello stadio della Vecchia Signora, con i concorrenti che si sono sfidati dividendosi in due squadre: i rossi che si sono riuniti nello spogliatoio della Juve e la squadra ospite vestita di blu (a ricordare il Napoli di Cannavacciuolo...). Giorgio scende in campo e ad accoglierlo ci sono i tre giudici e i concorrenti. Locatelli (ironia della sorte) chiede subito a Chiellini cos'è la Juventus: "Famiglia prima di tutto, sacrificio, passione, ma la Juventus è anche guardare avanti, al futuro, siamo stati i primi a costruire uno stadio di proprietà. Siamo felici di ospitari e spero che qualcun'altro possa godersi questo fantastico stadio...".
Lo Stadium, Chiellini e i concorrenti
Il riferimento è a Cannavacciuolo, grande tifoso del Napoli che risponde prontamente: "Ti voglio bene...". Giorgio continua poi motivando tutti: "Seguite i vostri sogni come state facendo, e dato che siete in questo stadio vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". In merito alla sfida, in ogni portata ci poteva essere il bianco, il nero, con i concorrenti che hanno anche potuto aggiungere un tocco di rosa a ricordare la prima storica maglia della Juventus. E mentre i concorrenti si sfidano, a Cannavacciuolo tocca una bella passeggiata con la leggenda bianconera al J Museum. Chiellini spiega la storia del club allo chef riservandogli qualche battuta, come quando gli mostra la panchina dove tutto ebbe inizio e dove "sono nate tante sconfitte per i tifosi avversari". A questo punto il giudice di Masterchef non ce la fa, tira fuori una figurina speciale che raffigura Maradona per baciarla. E quando vede la maglia di Conte l'ironia è servita: "Ultimamente fa i babbà, lo sai?".
Chiellini-Cannavacciuolo show al Museum
Poi tocca alla ricchissima sala trofei. Giorgio inizia subito: "Non svenire eh! È tutto quello che abbiamo vinto noi". E Cannavacciuolo, di nuovo, tira fuori la figurina di Maradona... doppia! La seconda, infatti, viene consegnata a Chiellini: "Qua la devo tirare fuori ma una non basta. Tienila anche te...", prima dell'ammissione: "Comunque da napoletano lo dico. Pure a me piacerebbe avere un trofeo di coppe così per il Napoli". L'ex difensore, prontamente, pensa a tirargli su il morale a modo suo: "Visto che sei stato così carino ti ho portato un piccolo pensiero". Ovvero la maglia della Juventus con "Masterchef 15". Un regalo che non si può rifiutare nonostante la fede calcistica partenopea: "L'accetto dai, poi mi ci fai un autografo sopra", e uscendo via dalla sala sfugge un "Forza Napoli...". Chiellini, che in campo era più che attento, lo nota e risponde subito: "Come scusa?".
"Baccalà alla Chiellini..."
A questo punto tocca alle leggende della Juve valutare i piatti dei concorrenti. Tra di loro anche Sara Gama, Gianluca Pessotto e Sergio Brio oltre a una tifosa storica come Cristina Chiabotto. Brigata rossa e brigata blu hanno il compito di servire diverse portate che rimandino alla storia e ai colori della Juve: non a caso i commensali si ritrovano a gustare, per esempio, chitarre al nero di seppia con all'interno della seppia arrotolata e sopra un po' di limone che ricrea le tre stelle. E non manca il "baccalà alla Chiellini per palati sopraffini...". Tra Giorgio e Cannavacciuolo, comunque, i siparietti non finiscono: dopo aver assaggiato uno dei piatti in sala lo chef rifila una bella pacca sulla spalla di Chiellini che la sente eccome: "Ecco, domani dall'osteopata...". In ogni caso, ad avere la meglio alla fine è stata la brigata blu. D'altronde Spalletti forse aveva già dato un indizio dopo il 3-0 della Juve a Sassuolo: "Si va a creare piatti nuovi..."
Masterchef Italia sbarca all'Allianz Stadium. Sì, la casa della Juventus è stata la protagonista dell'ultima puntata andata in onda su Sky, con diversi ospiti d'eccezione tra cui Giorgio Chiellini. E il tormentone della pasta alle vongole con il parmigiano di David non c'entra niente questa volta... L'esterna si è infatti tenuta nello stadio della Vecchia Signora, con i concorrenti che si sono sfidati dividendosi in due squadre: i rossi che si sono riuniti nello spogliatoio della Juve e la squadra ospite vestita di blu (a ricordare il Napoli di Cannavacciuolo...). Giorgio scende in campo e ad accoglierlo ci sono i tre giudici e i concorrenti. Locatelli (ironia della sorte) chiede subito a Chiellini cos'è la Juventus: "Famiglia prima di tutto, sacrificio, passione, ma la Juventus è anche guardare avanti, al futuro, siamo stati i primi a costruire uno stadio di proprietà. Siamo felici di ospitari e spero che qualcun'altro possa godersi questo fantastico stadio...".
Lo Stadium, Chiellini e i concorrenti
Il riferimento è a Cannavacciuolo, grande tifoso del Napoli che risponde prontamente: "Ti voglio bene...". Giorgio continua poi motivando tutti: "Seguite i vostri sogni come state facendo, e dato che siete in questo stadio vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". In merito alla sfida, in ogni portata ci poteva essere il bianco, il nero, con i concorrenti che hanno anche potuto aggiungere un tocco di rosa a ricordare la prima storica maglia della Juventus. E mentre i concorrenti si sfidano, a Cannavacciuolo tocca una bella passeggiata con la leggenda bianconera al J Museum. Chiellini spiega la storia del club allo chef riservandogli qualche battuta, come quando gli mostra la panchina dove tutto ebbe inizio e dove "sono nate tante sconfitte per i tifosi avversari". A questo punto il giudice di Masterchef non ce la fa, tira fuori una figurina speciale che raffigura Maradona per baciarla. E quando vede la maglia di Conte l'ironia è servita: "Ultimamente fa i babbà, lo sai?".