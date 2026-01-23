Urla e sberle, "Dipende da voi" e "Ti devi svegliare!": perché Spalletti è già un idolo Juve

Juve, è solo l'inizio

A fare da contorno - e mica tanto, in realtà - sono poi le sue dichiarazioni. Mai banali, mai codificate. Ogni intervento, in conferenza come ai microfoni delle tv, riconsegna all’immaginario bianconero una parvenza di ogni sua singola sfumatura caratteriale. Come a margine del match con il Benfica, quando - per postura, andazzo e modo di porsi - sembrava reduce da una sconfitta pesantissima e non da un 2-0 che ha consegnato ai bianconeri la matematica certezza dei playoff: "Ma sì che sono sereno, è solo che a volte ho timore di non farcela anche quando ce l’ho fatta perché sono fatto così. La partita era importante, ci viene addosso roba se non portiamo a casa risultati come questi, ci si arriva carichi con un po’ di tensione. Siamo partiti molto bene, ma dopo mezz’ora ci hanno costretto a fare delle ricomposizioni affannose e da lì la partita è stata più equilibrata. Abbiamo fatto venire la tosse al pallone, ci hanno costretto a subire un po’ di pressione". La tosse al pallone... Solo lui, nel mare magnum di nozione trite e ritrite, riesce a tirarne fuori ogni volta di nuove. E siamo solo all’inizio.