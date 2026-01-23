Urla e sberle, "Dipende da voi" e "Ti devi svegliare!": perché Spalletti è già un idolo Juve

TORINO - Quando è squillato il telefono si è attivato subito, atterrando l’indomani sul pianeta Juventus con la valigia piena di nozioni, spunti e personalità. L’occorrente necessario per riscrivere ancora una volta la sua storia e porre rimedio - in via definitiva - ai patemi interiori. A quelli strascichi emotivi dell’esperienza in Nazionale che - poco a poco - avevano finito per rubargli il sorriso. Il tempo a disposizione per invertire la rotta? Poco, anzi pochissimo, allora niente convenevoli o ingressi “soft”, per non correre il rischio di apparire agli occhi dello spogliatoio bianconero come un marziano. Luciano Spalletti ha sfruttato i suoi secondi primordiali da tecnico della Juventus per catechizzare nei corridoi della Continassa il primo che gli è capitato davanti (Mattia Perin, ndr.), con un’affilata ironia: "Se sto bene? Dipenderà da voi…". È li che si è preso la Juventus.
Spalletti si è preso la Juve
Non la squadra - quella se l’è conquistata di seduta in seduta, diffondendo il suo smisurato verbo calcistico - ma il suo popolo, che da tempo rimpiangeva una figura che andasse oltre il grigiore delle ultime due gestioni tecniche. Il tifo bianconero, più che un mister in grado di ridare identità alla propria squadra del cuore, bramava disperatamente un condottiero, un professionista a tutto tondo, un comunicatore che potesse scuotere l’ambiente, tenere testa ai colleghi più esperti della Serie A e galvanizzare le folle sulla falsa riga di chi in panchina, qualche anno fa, si divertiva a stracciare un abito dopo l’altro. Spalletti ha preso a testate i cliché del tecnico in giacca e cravatta (pur firmando, controvoglia, una postilla che lo obbligherebbe a scendere in campo sempre in abito, al contrario di quanto faceva a Napoli).
Da Koopmeiners a Openda
È tornato lo showman di sempre, un’attrazione collaterale alla partita stessa. Le ultime uscite stagionali lo dimostrano. Dalle “botte” rifilate a Reggio Emilia a Miretti e Pedro Felipe (colpevoli di avergli rubato il berretto), al gesto con cui ha riportato Koopmeiners all’attenti, prendendolo letteralmente per il mento, fino ad arrivare allo schiaffetto rifilato a Openda, prima del suo ingresso contro il Benfica, con tanto di raccomandazioni: "Oh! Guardami: ti devi svegliare, capito?! Ti devi svegliare!". Questo a poco più di 24 ore dai calcioni e dalle spinte rivolte a Kelly e Adzic nell’allenamento di rifinitura. E i giocatori? Sorridono, soprattutto quando sono loro stessi a fare da “Punching Ball”.
E non potrebbe essere altrimenti: in Spalletti vedono un leader retto, affidabile, fedele, pronto a lanciarsi nel fuoco pur di proteggerli. Un po’ come accaduto con il caso David, archiviato davanti a un piatto di pasta alle vongole; o con quel tifoso, improvvisatosi allenatore nel corso dell’ultimo match di Champions. Guai a toccare i suoi giocatori. Guai.
Juve, è solo l'inizio
A fare da contorno - e mica tanto, in realtà - sono poi le sue dichiarazioni. Mai banali, mai codificate. Ogni intervento, in conferenza come ai microfoni delle tv, riconsegna all’immaginario bianconero una parvenza di ogni sua singola sfumatura caratteriale. Come a margine del match con il Benfica, quando - per postura, andazzo e modo di porsi - sembrava reduce da una sconfitta pesantissima e non da un 2-0 che ha consegnato ai bianconeri la matematica certezza dei playoff: "Ma sì che sono sereno, è solo che a volte ho timore di non farcela anche quando ce l’ho fatta perché sono fatto così. La partita era importante, ci viene addosso roba se non portiamo a casa risultati come questi, ci si arriva carichi con un po’ di tensione. Siamo partiti molto bene, ma dopo mezz’ora ci hanno costretto a fare delle ricomposizioni affannose e da lì la partita è stata più equilibrata. Abbiamo fatto venire la tosse al pallone, ci hanno costretto a subire un po’ di pressione". La tosse al pallone... Solo lui, nel mare magnum di nozione trite e ritrite, riesce a tirarne fuori ogni volta di nuove. E siamo solo all’inizio.
