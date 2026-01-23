Yildiz al miele, la confessione Juve svela più di ogni cosa: “Ma sul contratto…”

Dice Yildiz: "Qui sto bene". Aggiunge Spalletti: "Gli voglio bene come un figlio". E allora, cos’è che aspettano per il rinnovo di contratto? Fosse così facile, alla Juve in molti avrebbero già firmato in bianco. E invece no, nemmeno il tecnico, che pure ha ritrovato la strada del successo in bianconero, è sembrato realmente disposto a svestire di richieste specifiche la possibile trattativa, decidendo di rimandare ogni discorso a quando la stagione gli avrà dato una sentenza. Bella o buona. Dura o dolce. Non gli importa: per lui conta solamente avere una risposta dal lavoro, la stessa che ha ricevuto Kenan, e anche da tempo. Il dieci turco, dopo aver formalmente incaricato la famiglia e un intermediario di fiducia, ha approcciato la questione prolungamento come se non gli appartenesse. Si è tappato le orecchie. Ha chiuso gli occhi. Si è persino arrabbiato, quando la cronaca bianconera lo metteva al centro dei discorsi, tra le legittime aspettative e le mancanze del club, almeno fino a quel momento.
Ciò che conta davvero
Pertanto, ne ha preso le distanze, lasciando lavorare chi era deputato a fare i suoi interessi. Un preambolo necessario per spiegare la risposta che ha dato ai media turchi subito dopo la vittoria della Juventus contro il Benfica, nella quale Yildiz non è andato a segno, ma ha mostrato ancora una volta perché Spalletti abbia addirittura il timore di metterlo in ombra con un possibile ed eventuale nuovo acquisto nel suo ruolo. "Del prolungamento non ne parlo - ha spiegato la stella juventina -. Sono concentrato sul campo e su quello che devo fare qui". In più, "sto bene alla Juve ed è questo che conta adesso". E conta tantissimo.
Spalletti, Yildiz e un rapporto speciale
Perché l’investitura di un anno e mezzo fa oggi sta già dando i suoi frutti: Yildiz non è solo diventato fondamentale dal punto di vista tattico, ma ha raggiunto le vette più alte in termini di talento, valore, qualità. Con lui, ecco, Lucio può sognare. Perché "toglie le ragnatele", come ama ripetere il tecnico. E perché rappresenta quel che cerca in ogni uomo, ancor prima del calciatore. "Il mister ha detto che mi vuole bene come se ne vuole a un figlio, alla Juventus mi sento benissimo e questa è la mia squadra», l’aggiunta di Kenan. Ha abbracciato fisicamente e virtualmente l’uomo della svolta, con cui ha «un rapporto speciale, perché è una grande persona e fa tanto per me. Io cerco di dare sempre tutto per lui e per i compagni". Nessuno ha mai sospettato il contrario, tutti invece ignorano dove collocare adesso questa Juve, che tante, troppe volte si è appoggiata esclusivamente sulle giocate del turco. E che ora ha un volto diverso, oltre al vestito, più tipicamente europeo. Con il Benfica si è visto, pur nella sofferenza del primo tempo.
Champions League e futuro: Yildiz patrimonio da blindare per la Juve
"E la Champions è sempre speciale - ha raccontato Kenan -, ci alleniamo e lavoriamo molto bene. Ogni volta che scendiamo in campo è così: tocca fare tutto nel modo giusto, perché in questa competizione vogliamo arrivare fino in fondo". Sarà durissima, naturalmente. Però nemmeno impossibile, non adesso, non con le nozioni incamerate dalla Juve nelle ultime settimane. Un test decisivo sarà proprio Montecarlo, l’ultima partita della prima fase della competizione: la testa sarà libera dall’obbligo della qualificazione, e proprio su questa leggerezza punterà fortissimo Lucio. Che vorrebbe undici Yildiz, in fondo. Che se ne ritrova uno, e con tante parti ancora da modellare. Non un problema, semmai una fortuna: Kenan può essere uno dei suoi prodotti migliori, c’è la base per farne qualsiasi cosa e un fuoriclasse più di ogni altra. Certo, il rinnovo è funzionale anche per quello: non ne parla, il dieci, ma non vuol dire che non ci pensi. Completate le necessità del mercato, la testa di Comolli andrà inevitabilmente lì. Un patrimonio da salvare, in questa Juventus da rifare.
Dice Yildiz: "Qui sto bene". Aggiunge Spalletti: "Gli voglio bene come un figlio". E allora, cos’è che aspettano per il rinnovo di contratto? Fosse così facile, alla Juve in molti avrebbero già firmato in bianco. E invece no, nemmeno il tecnico, che pure ha ritrovato la strada del successo in bianconero, è sembrato realmente disposto a svestire di richieste specifiche la possibile trattativa, decidendo di rimandare ogni discorso a quando la stagione gli avrà dato una sentenza. Bella o buona. Dura o dolce. Non gli importa: per lui conta solamente avere una risposta dal lavoro, la stessa che ha ricevuto Kenan, e anche da tempo. Il dieci turco, dopo aver formalmente incaricato la famiglia e un intermediario di fiducia, ha approcciato la questione prolungamento come se non gli appartenesse. Si è tappato le orecchie. Ha chiuso gli occhi. Si è persino arrabbiato, quando la cronaca bianconera lo metteva al centro dei discorsi, tra le legittime aspettative e le mancanze del club, almeno fino a quel momento.
Ciò che conta davvero
Pertanto, ne ha preso le distanze, lasciando lavorare chi era deputato a fare i suoi interessi. Un preambolo necessario per spiegare la risposta che ha dato ai media turchi subito dopo la vittoria della Juventus contro il Benfica, nella quale Yildiz non è andato a segno, ma ha mostrato ancora una volta perché Spalletti abbia addirittura il timore di metterlo in ombra con un possibile ed eventuale nuovo acquisto nel suo ruolo. "Del prolungamento non ne parlo - ha spiegato la stella juventina -. Sono concentrato sul campo e su quello che devo fare qui". In più, "sto bene alla Juve ed è questo che conta adesso". E conta tantissimo.