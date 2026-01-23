Yildiz al miele, la confessione Juve svela più di ogni cosa: “Ma sul contratto…”

Spalletti, Yildiz e un rapporto speciale

Perché l’investitura di un anno e mezzo fa oggi sta già dando i suoi frutti: Yildiz non è solo diventato fondamentale dal punto di vista tattico, ma ha raggiunto le vette più alte in termini di talento, valore, qualità. Con lui, ecco, Lucio può sognare. Perché "toglie le ragnatele", come ama ripetere il tecnico. E perché rappresenta quel che cerca in ogni uomo, ancor prima del calciatore. "Il mister ha detto che mi vuole bene come se ne vuole a un figlio, alla Juventus mi sento benissimo e questa è la mia squadra», l’aggiunta di Kenan. Ha abbracciato fisicamente e virtualmente l’uomo della svolta, con cui ha «un rapporto speciale, perché è una grande persona e fa tanto per me. Io cerco di dare sempre tutto per lui e per i compagni". Nessuno ha mai sospettato il contrario, tutti invece ignorano dove collocare adesso questa Juve, che tante, troppe volte si è appoggiata esclusivamente sulle giocate del turco. E che ora ha un volto diverso, oltre al vestito, più tipicamente europeo. Con il Benfica si è visto, pur nella sofferenza del primo tempo.