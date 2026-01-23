Ottavi diretti Champions, la Juve si qualifica se tifa Napoli e gufa Inter e Atalanta. Con un pari a Monaco...

TORINO - Dodici punti, scritti lì, senza asterischi. Oggi, la Juventus guarda la classifica di Champions e quasi non si riconosce. Sì, perché fino a poche settimane fa era impensabile ipotizzare che i bianconeri potessero raccogliere 10 punti sui 12 disponibili e agganciare chi sembrava destinato a strappare in scioltezza un pass diretto per la fase a eliminazione diretta: l’ Inter di Christian Chivu. Invece ecco l’ennesima vittoria - dopo quelle con Bodo e Pafos - contro una formazione ostica come il Benfica di José Mourinho, ormai condannato all’eliminazione. Per giunta, sfatando un taboo fatto e finito, dal momento che i bianconeri sono caduti in tutti e cinque i precedenti di Champions contro i portoghesi.

Corsa al G8 Champions: Juventus a un punto dagli ottavi diretti

Al momento, a separare la Juventus dall’accesso diretto agli ottavi è un solo punto. Da qui la domanda che ha iniziato ad animare il popolo bianconero, ringalluzzito dall’eccellente gestione tecnica di Luciano Spalletti: ma la Juve, può sperare ancora in un posto nel G8? Ni, in virtù dell’elevato traffico tra la sesta e quindicesima posizione. Appaiate a 13 punti ci sono 8 squadre, ordinate - come da regolamento - con il criterio della differenza reti.

Incastri quasi impossibili: cosa serve alla Juve per evitare i playoff

E l’inghippo sta proprio qui: per saltare i playoff la Juve dovrebbe vincere a Montecarlo e affidarsi a una catena di risultati che rasenta l’utopia. Nello specifico: Liverpool che perde con il Qarabag; Tottenham che non vince a Francoforte; Chelsea che non vince a Napoli; Barcellona che non vince con il Copenahgen; Sporting che non vince a Bilbao; City che non batte il Galatasaray; Atletico Madrid che non vince con il Bodo; Atalanta che non vince con l’Union St. Gilloise; Inter che non vince a Dortmund. Se non si verificheranno almeno 6 di queste condizioni, la Juve, anche quest’anno, sarà chiamata giocarsi il tutto per tutto nel doppio confronto dei playoff. Non a caso, le proiezioni parlano di un misero 5% di possibilità di accesso diretto agli ottavi. Le stesse - grossomodo - dei nerazzurri, incappati nel terzo ko consecutivo.