Clamoroso Douglas Luiz: il Nottingham lo scarica, la Juve non lo vuole ma spunta un top club

La Juve è alle prese col caso Douglas Luiz, finito ormai ai margini del Nottingham Forest con l’avvento in panchina di Dyche. Tanto da giocare appena 51 minuti nelle ultime 5 giornate di campionato. Motivo per cui il brasiliano ha incaricato il suo agente Kia Joorabchian di guardarsi intorno per trovare una soluzione già in questa sessione. Occhio quindi soprattutto al Chelsea che ha già sondato il terreno per il regista, con Vasco Da Gama e Aston Villa sullo sfondo e pronte a farsi avanti.