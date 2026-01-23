Clamoroso Douglas Luiz: il Nottingham lo scarica, la Juve non lo vuole ma spunta un top club

La Juve è alle prese col caso Douglas Luiz, finito ormai ai margini del Nottingham Forest con l’avvento in panchina di Dyche. Tanto da giocare appena 51 minuti nelle ultime 5 giornate di campionato. Motivo per cui il brasiliano ha incaricato il suo agente Kia Joorabchian di guardarsi intorno per trovare una soluzione già in questa sessione. Occhio quindi soprattutto al Chelsea che ha già sondato il terreno per il regista, con Vasco Da Gama e Aston Villa sullo sfondo e pronte a farsi avanti.
Il piano della Juve per Douglas Luiz
Ora la palla passa alla Juve che in caso di trasferimento solamente in prestito con diritto di riscatto ad altri club vedrebbe svanire i 28,5 milioni previsti dall’obbligo siglato dal Forest. Peccato che per raggiungerlo Douglas debba giocare almeno 15 gare in Premier da 45 minuti ciascuna. Impresa tutt’altro che semplice di questo passo. Al momento Luiz è soltanto a quota 5 e, considerata la scarsa considerazione di cui gode, appare difficile far scattare la cessione a titolo definitivo. Ecco perché dalla Continassa stanno valutando il da farsi e non escludono affatto il via libera verso una nuova destinazione.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE