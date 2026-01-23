Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!

Ci sono vigilie che hanno un sentimento diverso rispetto a tutte le altre e Juve-Napoli è un esempio. I bianconeri hanno una grande chance per avvicinarsi in classifica, ma troveranno di fronte una squadra sì piena di infortuni ma anche vogliosa di rimanere ancora in corsa per il titolo. E a rendere la sfida ancora più poetica sarà la gara nella gara tra Spalletti e Conte. Entrambi ex e tutti e due hanno fatto la storia sulle panchine delle rispettive rivali odierne. E l'avvicinamento al big match sarà molto particolare, per una scelta condivisa da entrambi le squadre. Anzi, quasi una riposta della Vecchia Signora alla gestione della comunicazione del Napoli.