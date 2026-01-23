Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!

Ci sono vigilie che hanno un sentimento diverso rispetto a tutte le altre e Juve-Napoli è un esempio. I bianconeri hanno una grande chance per avvicinarsi in classifica, ma troveranno di fronte una squadra sì piena di infortuni ma anche vogliosa di rimanere ancora in corsa per il titolo. E a rendere la sfida ancora più poetica sarà la gara nella gara tra Spalletti e Conte. Entrambi ex e tutti e due hanno fatto la storia sulle panchine delle rispettive rivali odierne. E l'avvicinamento al big match sarà molto particolare, per una scelta condivisa da entrambi le squadre. Anzi, quasi una riposta della Vecchia Signora alla gestione della comunicazione del Napoli.
Juve-Napoli, vigilia silenziosa
a conferenza stampa di Spalletti in programma per domani sabato 24 gennaio alle ore 16 è stata annullata. Quindi l'allenatore della Juve non presenterà l'incontro e non affronterà i temi caldi della settimana, dopo aver già parlato in modo diretto e con chiarezza dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica. La Juve quindi vivrà ore silenziose e di concentrazione in vista della sfida dell'Allianz Stadium. Non è ancora chiaro il motivo, ma probabilmente legato anche alle scelte dei partenopei. Infatti il Napoli non porterà nessuno ai microfoni, con Conte che non parlerà alla vigilia, proprio come nella sfida d'andata quando ha preferito il silenzio. Una scena che non si è vista soltanto una volta durante la stagione. Gli azzurri vengono dal deludente pareggio contro il Copenaghen, che ha messo alle strette la squadra, ora obbligata a vincere nell'ultimo turno contro il Chelsea. La grande sfida di Torino può essere una ghiotta occasione di rivalsa, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di perdere l'imbattibilità davanti i propri tifosi che dura ormai da 19 partite. Intanto il match è iniziato già ad accendersi e senza dire una parola.
