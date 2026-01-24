Juve, McKennie riprende fiato: come sta. La rivoluzione di Spalletti in 49 giorni da Napoli al Napoli

La strategia di Lucio

Cinque partite dopo, contro il Lecce in casa (1-1), Spalletti dichiara: «Stasera abbiamo giocato 4-2-3-1 e pensavo di vedervi tutti felici invece siete tristi». Sarebbe errato, però, individuare un momento della svolta, perché il cambiamento è stato graduale, fatto di passi in avanti e altri indietro, una danza che, nel suo complesso, ha portato poi la Juve ad aggiudicarsi un posto nelle serate di gala, con l’occasione di sfoggiare un abito nuovo e sgargiante, anche sorprendente per la capacità di vestirlo. Ed è con questo che la Juventus si presenterà domenica all’Allianz Stadium, per affrontare nuovamente il Napoli, 49 giorni dopo. 49 giorni che valgono una vita e un presente radicalmente diverso per i colori bianconeri. Ieri, la squadra ha continuato a lavorare in vista del big match, alzando l’intensità con partitelle a campo ridotto, osservate sempre da vicino da mister Spalletti.