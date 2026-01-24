En-Nesyri, una meta per tutti quei cross in mezzo...

Almeno tutti quei cross troveranno una testa. Poi cosa succederà non è possibile dirlo, ma Youssef En-Nesyri con i suoi 192 centimetri e la capacità di elevazione degna di CR7 (ahimè solo quella, ma è già qualcosa), garantisce quello che oggi la Juventus non ha: un terminale offensivo che occupi l’area e dia un punto di riferimento ai vari Yildiz, Conceiçao, Cambiaso, Kostic, Zhegrova che spesso, nelle partite bloccate, buttano la palla in mezzo, il 90% delle volte per i difensori avversari Inutile nasconderlo, En Nesiry non era la prima scelta di Spalletti, c he aveva fatto la bocca a Mateta (rivedendo in lui una specie di Osimhen), ma - parliamoci chiaro - non è che la Juventus ha rinunciato ad Haaland per prendere En-Nesyri e la differenza tra il marocchino e il francese che il Crystal Palace si è tenuto forse non è così grande. Anzi, la storia è piena di “seconde scelte” che si sono rivelate enormemente meglio delle prime (quando Trezeguet arrivò al posto di Kluivert , per esempio...).

Mercato con ristretezze

La Juve muove il mercato di gennaio e lo fa con le ristrettezze che caratterizzano il periodo bianconero e, più in generale, il calcio italiano. Attenzione, comunque, perché, pescando nel discount, si può anche tirare fuori qualcosa di interessante e, a volte, anche l’uomo del destino. Bisogna avere pazienza per capire cos’è En-Nesyri e, nel frattempo, non sottovalutare il curriculum di chi è un idolo della nazionale marocchina, in questo momento storico una delle più forti del mondo (non so se vi ricordate il Mondiale...). La Juve non può più permettersi i migliori del mondo e non può più permettersi di sbagliare gli acquisti: è difficile far convivere le due cose, ma è una necessità imprenscindibile. Sarà, invece, interessante scoprire cosa “rappresenta” En-Nesyri: è il dopo Vlahovic? Se fosse all’altezza, la Juve avrebbe risolto il problema in modo, tutto sommato, economico. Oppure potrebbe essere il vice del “vero” dopo Vlahovic? Perché una cosa, a questo punto della stagione, è abbastanza certa: pare difficile pensare che Jonathan David abbia un ruolo da protagonista nella Juve della prossima stagione, anche se dovesse rimanere.

