Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: le scelte per sfidare Conte

In porta non ci sono dubbi: come in Champions è pronto Di Gregorio, con Perin che torna in panchina dopo l’ultima gara di campionato a Cagliari. Davanti a lui Spalletti sembra orientato a confermare la difesa a quattro vista nelle recenti uscite. Sulla destra Kalulu resta una certezza e un punto fermo dello scacchiere bianconero. A sinistra agirà Cambiaso,affidabile in entrambe le fasi. Al centro spazio alla consueta coppia composta da Bremer e Kelly, chiamati a garantire solidità ed equilibrio al reparto. Una linea difensiva ormai collaudata, pronta a dare continuità alle buone prestazioni recenti.
La Juve è pronta a tornare in campo in campionato dopo la vittoria sul Benfica e all'orizzonte c'è una gara molto sentita come quella contro il Napoli. Una vigilia un po' atipica perché non ci saranno le consuete conferenze stampa a presentare il match: Conte non parla e anche Spalletti ha deciso di non parlare. Forse per non dare vantaggi agli avversari o proprio perché vuole compattarsi ancor di più con la sua squadra e preparare al meglio una gara per lui diversa dalle altre. Rispetto alla partita d'andata sono passati 49 giorni e in questo lasso di tempo il mondo bianconero è cambiato: atteggiamento, determinazione e anche il vestito della Juve sono molto diversi e c'è anche più consapevolezza all'interno dello spogliatoio. Pochi dubbi anche sulla formazione perché l'idea è quella di dare continuità alle ultime uscite.
Confermata la difesa a quattro
Ballottaggio a centrocampo
Anche a centrocampo Spalletti è pronto a confermare la sua diga davanti alla difesa: Locatelli per dare qualità e geometrie, Thuram per fisicità e inserimenti come successo in Champions. McKennie ha alleggerito i carichi e svolto solo una seduta di recupero. Nessun allarme però in casa bianconera: le sue condizioni non destano preoccupazione. La presenza dello statunitense contro il Napoli resta infatti praticamente certa. Dovrebbe essere lui a riprendersi il ruolo centrale sulla trequarti con Miretti che partirebbe dalla panchina.
Si rivede Conceicao?
Davanti dovrebbe essere una novità, ovvero il ritorno dal primo minuto di Conceicao dopo il recupero dall’infortunio. Il suo ingresso nella ripresa contro il Benfica ha dato subito esiti positivi e contro il Napoli potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Yildiz confermato a sinistra con David unica punta a cercare di scardinare la difesa azzurra. Il canadese è ormai avanti nelle gerarchie per Spalletti rispetto a Openda e in attesa dell’arrivo del nuovo centravanti En Nesyri.
PROBABILE FORMAZIONE
Juve (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juve è pronta a tornare in campo in campionato dopo la vittoria sul Benfica e all'orizzonte c'è una gara molto sentita come quella contro il Napoli. Una vigilia un po' atipica perché non ci saranno le consuete conferenze stampa a presentare il match: Conte non parla e anche Spalletti ha deciso di non parlare. Forse per non dare vantaggi agli avversari o proprio perché vuole compattarsi ancor di più con la sua squadra e preparare al meglio una gara per lui diversa dalle altre. Rispetto alla partita d'andata sono passati 49 giorni e in questo lasso di tempo il mondo bianconero è cambiato: atteggiamento, determinazione e anche il vestito della Juve sono molto diversi e c'è anche più consapevolezza all'interno dello spogliatoio. Pochi dubbi anche sulla formazione perché l'idea è quella di dare continuità alle ultime uscite.
Confermata la difesa a quattro
In porta non ci sono dubbi: come in Champions è pronto Di Gregorio, con Perin che torna in panchina dopo l’ultima gara di campionato a Cagliari. Davanti a lui Spalletti sembra orientato a confermare la difesa a quattro vista nelle recenti uscite. Sulla destra Kalulu resta una certezza e un punto fermo dello scacchiere bianconero. A sinistra agirà Cambiaso,affidabile in entrambe le fasi. Al centro spazio alla consueta coppia composta da Bremer e Kelly, chiamati a garantire solidità ed equilibrio al reparto. Una linea difensiva ormai collaudata, pronta a dare continuità alle buone prestazioni recenti.