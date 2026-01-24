Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: le scelte per sfidare Conte

La Juve è pronta a tornare in campo in campionato dopo la vittoria sul Benfica e all'orizzonte c'è una gara molto sentita come quella contro il Napoli. Una vigilia un po' atipica perché non ci saranno le consuete conferenze stampa a presentare il match: Conte non parla e anche Spalletti ha deciso di non parlare. Forse per non dare vantaggi agli avversari o proprio perché vuole compattarsi ancor di più con la sua squadra e preparare al meglio una gara per lui diversa dalle altre. Rispetto alla partita d'andata sono passati 49 giorni e in questo lasso di tempo il mondo bianconero è cambiato: atteggiamento, determinazione e anche il vestito della Juve sono molto diversi e c'è anche più consapevolezza all'interno dello spogliatoio. Pochi dubbi anche sulla formazione perché l'idea è quella di dare continuità alle ultime uscite.