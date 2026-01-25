Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve-Napoli, la formazione ufficiale di Spalletti: le scelte per sfidare Conte

Il tecnico bianconero ha scelto l'11 titolare per affrontare gli azzurri all'Allianz Stadium
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve è pronta a tornare in campo in campionato dopo la vittoria sul Benfica e all'orizzonte c'è una gara molto sentita come quella contro il Napoli. Una vigilia un po' atipica perché non ci saranno le consuete conferenze stampa a presentare il match: Conte non parla e anche Spalletti ha deciso di non parlare. Forse per non dare vantaggi agli avversari o proprio perché vuole compattarsi ancor di più con la sua squadra e preparare al meglio una gara per lui diversa dalle altre. Rispetto alla partita d'andata sono passati 49 giorni e in questo lasso di tempo il mondo bianconero è cambiato: atteggiamento, determinazione e anche il vestito della Juve sono molto diversi e c'è anche più consapevolezza all'interno dello spogliatoio. Pochi dubbi anche sulla formazione perché l'idea è quella di dare continuità alle ultime uscite. 

Confermata la difesa a quattro

In porta non ci sono dubbi: come in Champions è pronto Di Gregorio, con Perin che torna in panchina dopo l’ultima gara di campionato a Cagliari. Davanti a lui Spalletti  conferma la difesa a quattro vista nelle recenti uscite. Sulla destra Kalulu resta una certezza e un punto fermo dello scacchiere bianconero. A sinistra agirà Cambiaso,affidabile in entrambe le fasi. Al centro spazio alla consueta coppia composta da Bremer e Kelly, chiamati a garantire solidità ed equilibrio al reparto. Una linea difensiva ormai collaudata, pronta a dare continuità alle buone prestazioni recenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Le scelte a centrocampo

Anche a centrocampo Spalletti ha confermato la sua diga davanti alla difesa: Locatelli per dare qualità e geometrie, Thuram per fisicità e inserimenti come successo in Champions. McKennie ha alleggerito i carichi e svolto solo una seduta di recupero. Nessun allarme però in casa bianconera: le sue condizioni non destano preoccupazione. La presenza dello statunitense contro il Napoli resta infatti praticamente certa. Partirà dalla panchina invece Fabio Miretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Si rivede Conceicao

Davanti c'è una novità, ovvero il ritorno dal primo minuto di Conceicao dopo il recupero dall’infortunio. Il suo ingresso nella ripresa contro il Benfica ha dato subito esiti positivi e contro il Napoli potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Yildiz confermato a sinistra con David unica punta a cercare di scardinare la difesa azzurra. Il canadese è ormai avanti nelle gerarchie per Spalletti rispetto a Openda in attesa dell’arrivo del nuovo centravanti En Nesyri.

PROBABILE FORMAZIONE

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La Juve è pronta a tornare in campo in campionato dopo la vittoria sul Benfica e all'orizzonte c'è una gara molto sentita come quella contro il Napoli. Una vigilia un po' atipica perché non ci saranno le consuete conferenze stampa a presentare il match: Conte non parla e anche Spalletti ha deciso di non parlare. Forse per non dare vantaggi agli avversari o proprio perché vuole compattarsi ancor di più con la sua squadra e preparare al meglio una gara per lui diversa dalle altre. Rispetto alla partita d'andata sono passati 49 giorni e in questo lasso di tempo il mondo bianconero è cambiato: atteggiamento, determinazione e anche il vestito della Juve sono molto diversi e c'è anche più consapevolezza all'interno dello spogliatoio. Pochi dubbi anche sulla formazione perché l'idea è quella di dare continuità alle ultime uscite. 

Confermata la difesa a quattro

In porta non ci sono dubbi: come in Champions è pronto Di Gregorio, con Perin che torna in panchina dopo l’ultima gara di campionato a Cagliari. Davanti a lui Spalletti  conferma la difesa a quattro vista nelle recenti uscite. Sulla destra Kalulu resta una certezza e un punto fermo dello scacchiere bianconero. A sinistra agirà Cambiaso,affidabile in entrambe le fasi. Al centro spazio alla consueta coppia composta da Bremer e Kelly, chiamati a garantire solidità ed equilibrio al reparto. Una linea difensiva ormai collaudata, pronta a dare continuità alle buone prestazioni recenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
Juve-Napoli, la formazione ufficiale di Spalletti: le scelte per sfidare Conte
2
Le scelte a centrocampo
3
Si rivede Conceicao

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS