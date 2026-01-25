Juve e Napoli in silenzio, sarà lo Stadium a parlare: Spalletti fiuta l'occasione, timori per Conte

Lo sanno anche loro, e forse loro più di tutti gli altri. Che Juve-Napoli questa sera deciderà un po’ di destini, porzioni del campionato. Che non sarà un dramma se finirà male, nemmeno una festa se andrà tutto bene. Che però un’indicazione chiara, forte, importante arriverà. E sarà persino senz’appello. Antonio Conte e Luciano Spalletti hanno scelto di non parlare alla vigilia anche per questo, per non perdere il flusso dei pensieri che circondano le partite più delicate, per liberarsi dalla pressione mentale dell’avversario e da quella mediatica, dalla quale avrebbero potuto recuperare esclusivamente seccature e fastidi. Pertanto, perché appesantire un animo già pesante di suo? E perché dare indicazioni, in un senso o nell’altro, a chi ti sarà contro? Ecco quanto conta, la partita dello Stadium.