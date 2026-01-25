“Il cuore di Conte è allo Stadium”: Juve-Napoli, Veltroni esclusivo 

Le piace il calcio di oggi? «Sono sincero: non tantissimo. Oggi vedi pochissimi calciatori che saltano l’uomo o lanci di quaranta metri. Non vedi più un tiro che ti lasci con il fiato sospeso o un’azione geniale, nata dalla fantasia di un campione. Il calcio si è fatto travolgere da questa società fatta di fisico e non di cervello, fatta di muscoli e non di poesia. Salvo poi scoprire che i più grandi calciatori, che si chiamino Iniesta o Messi, non sono degli armadi. Anzi, forse non potrebbero fare nessun altro sport, perché non c’è specialità democratica come il calcio sotto l’aspetto fisico e premiante sotto quello della genialità. Tutto questo sta rompendo il legame emotivo con i tifosi». Secondo lei, il calcio sta perdendo l’amore della gente? «Da un lato i vecchi tifosi del calcio, quelli come me, vedono i loro sentimenti insidiati da nuove abitudini e da certe storture commerciali, dall’altro le nuove generazioni non sono più in grado di stare a vedere 90 minuti di costruzione dal basso o partite nelle quali non succede sostanzialmente nulla di eccitante. Gli sport che hanno successo oggi sono quelli dove succede qualcosa ogni minuto, come il tennis o la pallavolo. La velocità degli stimoli è un elemento consustanziale della cultura giovanile. Questi 90 minuti, che magari diventano 100 in cui non si vede un gol, sono la ragione per la quale si registra una crisi nel rapporto fra i giovani e il calcio».

Cosa deve fare il calcio secondo lei? «La situazione dovrebbe spingere il mondo del calcio a meditare, a definire un’idea o una strategia, senza scimmiottare certi aspetti dello sport americano come l’arbitro che spiega la decisione al microfono e tutti i tentativi di spettacolarizzare un rito così importante per i suoi adepti. Bisognerebbe, invece, avere il coraggio di mettere mano al regolamento».

Come? «La durata innanzitutto, bisogna ridurla, magari con il tempo effettivo, in modo da eliminare certe estenuanti perdite di tempo e ravvivare il gioco. Oggi le partite durano cento minuti che, nella vita di una persona, sono tantissimi, soprattutto se vuole vedere più partite in una settimana. Poi mi piacerebbe, ma non so come sia possibile fare, che ci fosse un tempo minimo per tirare, come i 24 secondi del basket, cioè sarebbe bello riuscire a fare viaggiare il pallone più in verticale. Poi è necessario che il calciomercato finisca prima che inizi il campionato e basta con i rigori assurdi, per falli insignificanti».

Perché il tifoso ha bisogno di questo senso di identità? «Il calcio è l’unico sport che si nomina come “gioco”. Esiste il “gioco del calcio”, non esiste il “gioco della Formula 1” o il “gioco del basket”. Il calcio è una forma di prosecuzione dell’infanzia di cui non dobbiamo vergognarci. Le persone adulte perdono la testa per un rigore dato o non dato, cambiano d’umore per una vittoria o una sconfitta. L’impatto emotivo è enorme e necessita di essere rispettato».

A proposito, cosa ne pensa del Var? «Se il Var fosse codificato in modo più indiscutibile sarebbe una grande cosa. Ma la domanda è: perché qualche volta vanno a vedere e qualche volta no? Tutto questo mette in discussione l’attendibilità della tecnologia, che è un controsenso, perché la tecnologia dovrebbe essere sempre oggettiva. Il calcio è andato avanti per un lungo periodo della sua storia con gli arbitri che sbagliavano, come, peraltro, sbagliano adesso. Solo che adesso si perde molto più tempo in cambio di nessuna certezza. La tecnologia ha un valore se è oggettiva, il Var ora non lo è».