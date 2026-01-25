Yildiz e Conceicao illuminano la Juve: dribbling e magie, nessuno meglio di loro tra i top 

Conceicao carico: «Sono venuto qui per vincere»

Il portoghese si è messo definitivamente alle spalle i guai fisici che l’hanno tenuto lontano dal campo nell’ultimo mese e mezzo. L’ultimo ingresso contro il Benfica sembrerebbe aver convinto Spalletti a concedergli nuovamente una chance dal primo contro il Napoli. E chissà che non sarà proprio Chico a lasciare il segno in un big match destinato a indirizzare in maniera netta le stagioni dei due club. Del resto, non sarebbe nemmeno la prima volta… «In un club grande come la Juventus, un attaccante deve segnare gol e fare assist. È su questo che sto lavorando ed è ciò che mi porterà a un livello superiore - ha sottolineato Conceiçao ai microfoni di Sport Tv Portogallo -. Sto migliorando questi aspetti del mio gioco per essere sempre più decisivo. Il campionato italiano è molto tattico, fisico. Qui per un attaccante è molto più difficile segnare, perché spesso si gioca contro linee da 6 o addirittura da 7 giocatori, squadre molto difensive. Questo non significa che in Portogallo non ci sia qualità, ma qui il livello è molto più alto. Da quando sono arrivato mi hanno accolto molto bene. Sento l’Italia come la mia seconda casa e sono molto felice perché è un paese che mi piace molto; anche mio padre ha giocato qui per molto tempo».