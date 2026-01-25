“A Juve-Napoli tra il popolo”: Tehter, l’annuncio di Ardoino. Poi la frecciata a Elkann

Messaggio d'amore con... frecciatina. A poche ore dal big match tra Juve e Napoli , arriva la comunicazione social da parte di Paolo Ardoino . Il CEO di Tether (società che detiene l'11,527% delle quote della Vecchia Signora e che aveva tentato di acquisire la maggioranza del club appartenente ad Exor ) sarà all'Allianz Stadium per la sfida tra Luciano Spalletti e Antonio Conte . Lo farà sedendo insieme al popolo bianconero, e non con la proprietà. Un annuncio che nasconde anche una frecciata, neanche troppo velata.

Ardoino: "Juve-Napoli, ci sarò. Ma tra la gente!"

Ardoino sul suo account X ha pubblicato il video di un'intervista, evidentemente relativa a qualche giorno fa, in cui afferma: "Partita Juventus aperta o chiusa? Non so se è chiusa completamente (in riferimento alla possibilità o meno di acquisire il club, ndr). Ma sicuramente, per dire, domenica sarò molto contento di andare a vedere la partita Juventus-Napoli tra le persone, tra il popolo juventino. Non c'è posto per noi nella tribuna della proprietà...".

Un messaggio evidentemente diretto a John Elkann, numero 1 della società bianconera, che poco più di un mese va attraverso un video aveva risposto senza giri di parole al tentativo di acquisizione del club da parte di Tether: "Pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra, e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita". Parole, quelle di Ardoino, che sembrano indicare come il clima tra le parti non sia propriamente disteso, e che fanno eco all'ultima intervista datata 22 dicembre in cui ha rilanciato le sue ambizioni di acquisizione della Juventus.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE