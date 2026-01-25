En-Nesyri, è finita: Chiellini lo scarica! Ecco che ha detto prima di Juve-Napoli

Quella tra Juventus e Napoli è da sempre uno dei big match più interessanti di Serie A e anche la sfida di questa sera sarà importantissima per la stagione delle due squadre. Prima dell'incontro il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Penso che ci sia grande voglia da parte di tutti di scendere in campo e provare a vincere, sapendo che sarà difficile. Loro sono la squadra campione d'Italia ma stiamo costruendo qualcosa di importante. Anche la partita di mercoledì ha avuto un peso, perchè contro una squadra che a livello europeo ha i suoi valori siamo riusciti a vincere. Mattoncino dopo mattoncino stiamo costruendo una bella casa e oggi abbiamo un'occasione di goderci una grande partita".
Le parole di Chiellini
Il Napoli di Conte dovrà fare i conti con tante assenze: "Queste partite non hanno bisogno di una motivazione speciale. C'è sempre la voglia di vincere, se la giocheranno consapevoli delle nostre qualità ma anche della loro forza. Cercheranno di sfruttare i loro giocatori più importanti, dovremo stare attenti". Su Yildiz, invece: "Tecnicamente ha una proprietà di controllo, dribbling e palleggio a grande velocità. Rispetto a due/tre anni fa fisicamente è cresciuto tanto. È qualcosa di speciale che ha. Quest'anno sta creando occasioni e facendo assist, ha tanto margine di crescita per l'età ma ha anche tanto presente".
En-Nesyri, trattativa chiusa
Negli ultimi giorni la Juventus ha trattato per l'acquisto di En-Nesyri, possibile rinforzo per l'attacco. Il giocatore però non si è detto convinto del trasferimento. "Ha espresso ha alcuni dubbi sulla formula - ha rivelato Chiellini -, per noi è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo. Vedremo se la prossima settimana ci saranno altre occasioni, restiamo vigili".
Chiellini a Dazn e la battuta con Pjanic
Il dirigente bianconero è intervenuto anche ai microfoni di Dazn, dove ha scherzato con l'ex Juve Miralem Pjanic: "Nuovo acquisto della Juve? Era uscita questa voce quando era venuto a trovarci!". Sulla partita, la gara d'andata è stata l'unica prestazione non all'altezza della Juve targata Spalletti: "Da lì però siamo ripartiti, c'è stata una risposta importante: Bologna, Roma, e da lì la squadra è ripartita benissimo e ha costruito certezze. Noi siamo convinti che queste certezze siano solide, ma è sempre il campo a dire la verità. Lo stadio? Ha solo bisogno di vedere la squadra che c'è, non è che era negativo o altro. Da qualche anno i risultati non sono buoni, ci sta un po' di malcontento, ma non vedono l'ora di vedere la squadra vincere, segnare, gioire insieme. Oggi occasione per riunirci, sarebbe importante dare continuità di prestazione e di risultati, nonostante la sfortuna di sabato scorso ma la squadra si è ricompattata: mercoledì col Benfica ha saputo soffrire nel primo tempo, poi nella ripresa gara di sostanza, da squadra vera. Oggi è una prova in più per dimostrarlo".
Le novità su En-Nesyri
En-Nesyri arriva? "Siamo andati a parlare col ragazzo perché poteva essere un'occasione interessante, ha mostrato qualche perplessità sulla modalità del trasferimento in prestito. Ad oggi la trattativa è chiusa, vedremo se ci sarà occasione di migliorare la squadra nella prossima settimana: il mercato di gennaio non è mai facile", ha detto Chiellini.
Napoli, Manna: "Minimo storico di giocatori ma non è un problema"
Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna: "È un po' che combattiamo con un numero risicato di giocatori, oggi credo che siamo al minimo storico, ma non è un problema. Abbiamo dimostrato di avere grandi attributi e mentalità, daremo tutto come abbiamo fatto fino a ora, sempre e comunque". Gli azzurri, però, hanno acquistato un talento emergente come Giovane: "Avremmo voluto fare qualcosa prima ma il quadro della situazione generale non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. È un calciatore di prospettiva, che ha fatto vedere ottime cose in Italia. Speriamo ci dia una mano, energia e spensieratezza. Se ci sarà la possibilità spero che il mister lo faccia esordire".
Il mercato del Napoli
Sulle assenze di Marianucci e Ambrosino: "In questo momento il mercato è aperto, ci sono tante dinamiche, calcistiche e non calcistiche. Ci faremo trovare pronti, ma voglio parlare di calcio perchè conta solo quello". Poi il ds del Napoli ha parlato di Juanlu Sanchez, obiettivo di mercato azzurro ma anche bianconero: "È un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Prima di fare qualunque cosa dobbiamo ponderare ogni scelta, dobbiamo lavorare in condizioni diverse. Ci sono 10 giorni, vedremo".
