En-Nesyri, è finita: Chiellini lo scarica! Ecco che ha detto prima di Juve-Napoli

Quella tra Juventus e Napoli è da sempre uno dei big match più interessanti di Serie A e anche la sfida di questa sera sarà importantissima per la stagione delle due squadre. Prima dell'incontro il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport ha commentato: " Penso che ci sia grande voglia da parte di tutti di scendere in campo e provare a vincere , sapendo che sarà difficile. Loro sono la squadra campione d'Italia ma stiamo costruendo qualcosa di importante. Anche la partita di mercoledì ha avuto un peso, perchè contro una squadra che a livello europeo ha i suoi valori siamo riusciti a vincere. Mattoncino dopo mattoncino stiamo costruendo una bella casa e oggi abbiamo un'occasione di goderci una grande partita".

Le parole di Chiellini

Il Napoli di Conte dovrà fare i conti con tante assenze: "Queste partite non hanno bisogno di una motivazione speciale. C'è sempre la voglia di vincere, se la giocheranno consapevoli delle nostre qualità ma anche della loro forza. Cercheranno di sfruttare i loro giocatori più importanti, dovremo stare attenti". Su Yildiz, invece: "Tecnicamente ha una proprietà di controllo, dribbling e palleggio a grande velocità. Rispetto a due/tre anni fa fisicamente è cresciuto tanto. È qualcosa di speciale che ha. Quest'anno sta creando occasioni e facendo assist, ha tanto margine di crescita per l'età ma ha anche tanto presente".

En-Nesyri, trattativa chiusa

Negli ultimi giorni la Juventus ha trattato per l'acquisto di En-Nesyri, possibile rinforzo per l'attacco. Il giocatore però non si è detto convinto del trasferimento. "Ha espresso ha alcuni dubbi sulla formula - ha rivelato Chiellini -, per noi è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo. Vedremo se la prossima settimana ci saranno altre occasioni, restiamo vigili".