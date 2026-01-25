Sconsolato, fischiato, dominato dalla Juve: il ritorno di Conte allo Stadium è un flop totale

Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Il ritorno di Antonio Conte allo Stadium, inutile girarci intorno, fa sempre un certo effetto. Perché lui é stato giocatore, capitano, allenatore, avversario. I successi che ha ottenuto in bianconero raccontano di un simbolo della Vecchia Signora, di quelli forti e che restano impressi. Almeno fino al momento della brusca separazione del 2014. Il Covid, durante i suoi due anni all’Inter, gli aveva evitato di incontrare i suoi vecchi tifosi ma la reunion, con qualche anno di ritardo, c’era già stata una volta. Il tifo bianconero l’anno scorso lo aveva applaudito al suo primo ‘rientro a casa’ contro la triste Juve di Motta ma quest’anno la situazione é decisamente cambiata.