Top e flop Juve-Napoli: Thuram mostruoso, David con ferocia. Cambiaso e Juan Jesus, non è serata

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, la squadra di Spalletti torna alla vittoria e lo fa contro il Napoli dell'ex Antonio Conte. Allo Stadium è festa bianconera. Una partita dominata dalla squadra di casa: un dominio in un big match così non si vedeva da un po'. La cura Spaletti sembra funzionare e i tifosi, presentissimi stasera sugli spalti ma anche a suon di cori, ringraziano. Ora testa a un altro appuntamento importante, quello della Champions contro il Monaco di Pogba.
Thuram cuore pulsante Juve: lo ferma solo il palo
Una settimana fa, nella conferenza prima del Benfica, Spalletti lo aveva elogiato parlando della sua intelligenza e spronandolo a fare di più. Thuram pare proprio aver preso alla lettera i consigli del mister e nelle ultime due partite il campo ha parlato. Una rete contro i portoghesi di Mourinho e un legno (il 13esimo colpito quest'anno dalla Juve) contro il Napoli. Ma non solo, una prestazione sontuosa contro i partenopei: passaggi filtranti, recupero palla. Imbucate e tanto altro. Proprio da un suo recupero nasce la prima vera occasione Juve che Conceicao non riesce a sfruttare al meglio. Anche nel secondo tempo Thuram c'è sempre. Energia è la parola d'ordine della serata. E i tifosi lo spingono e lo sostengono. Il gol questa sera non è arrivato, ma il premio di MVP si. E papà Lilian e Marcus, in tribuna all'Allianz Stadium, possono essere più che fieri.
David, l'iceman che ruggisce come un leone
David, come ormai ci ha abituati e come ha confermato anche Spalletti, va a intermittenza e anche stasera stesso copione. Partito un po' sottotono, si è acceso pian piano e in un minuto ha svoltato la partita. Su una palla perfetta di Yildiz il canadese non riesce ad agganciare e spreca una chiara occasione da gol. Ma passano pochi secondi e arriva il gol del vantaggio: passaggio in lob di Locatelli, David lotta, protegge palla e imbuca Meret. Lo stadio esplode e parte la classica esultanza con i compagni. Dopo la rete, David resta concentrato e continua a lottare su tutti i palloni. Un chiaro segnale. Jhonny, come lo chiamano i tifosi, è rientrato con la stessa grinta ma ha avuto meno lucidità rispetto al primo tempo. La strada è ancora lunga, ma è sicuramente quella giusta. E il popolo bianconero se lo coccola, a suon di standing ovation.
Yildiz, la fucilata nella notte dello Stadium
Kenan Yildiz c'è sempre e anche contro il Napoli ha timbrato il cartellino. Sfruttato poco nel primo tempo, dalle sue fiammate sono nate molte occasioni che però la Juve non è riuscita a concretizzare. Ma il numero 10 turco non ha mai perso la grinta e ha continuato a lottare, servendo assist e partecipando a tutta la manovra. Si è preso anche un giallo per recuperare una brutta palla persa dal solito Cambiaso. Al minuto 77' ha sfruttato un regalo di Juan Jesus, raccolto un assist di Miretti e siglato il raddoppio Juve.
Flop Cambiaso e Juan Jesus
La Juventus si porta a casa 3 punti importanti in ottica classifica. Tra le note stonate della serata il solito Cambiaso. L'azzurro ancora una volta si dimostra in difficoltà e durante il cambio il popolo bianconero non lo perdona: bordata di fischi per lui. Tra le fila di un Napoli sconfitto da una grandissima Juventus, tra i peggiori finisce sicuramente Juan Jesus. Il difensore centrale protagonista in negativo sia in fase di costruzione sia in fase difensiva. Lui, come il resto del reparto, è stato tra quelli più richiamati da Antonio Conte durante la partita. Nel primo tempo rimedia anche un'ammonizione per una trattenuta su David e sul finale del secondo tempo rischia anche il rosso per un fallo su McKennie.
