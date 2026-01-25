Top e flop Juve-Napoli: Thuram mostruoso, David con ferocia. Cambiaso e Juan Jesus, non è serata

David, l'iceman che ruggisce come un leone

David, come ormai ci ha abituati e come ha confermato anche Spalletti, va a intermittenza e anche stasera stesso copione. Partito un po' sottotono, si è acceso pian piano e in un minuto ha svoltato la partita. Su una palla perfetta di Yildiz il canadese non riesce ad agganciare e spreca una chiara occasione da gol. Ma passano pochi secondi e arriva il gol del vantaggio: passaggio in lob di Locatelli, David lotta, protegge palla e imbuca Meret. Lo stadio esplode e parte la classica esultanza con i compagni. Dopo la rete, David resta concentrato e continua a lottare su tutti i palloni. Un chiaro segnale. Jhonny, come lo chiamano i tifosi, è rientrato con la stessa grinta ma ha avuto meno lucidità rispetto al primo tempo. La strada è ancora lunga, ma è sicuramente quella giusta. E il popolo bianconero se lo coccola, a suon di standing ovation.