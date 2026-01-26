“Ha surclassato McTominay. Straripante, fa giocate fuori categoria”: l’elogio Juve in diretta a Dazn

David, Yildiz e Kostic : la vittoria della Juve contro il Napoli è stata netta e mai in discussione ( qui le pagelle ). I bianconeri hanno dominato in lungo e in largo, anche se la squadra di Conte, almeno fino al gol del 2-0, ha provato a reagire. A nulla è servito il ritorno in campo di Lukaku: nel finale la formazione di Spalletti ha dilagato, portando a casa meritatamente la vittoria. Un parere confermato anche dall'ex attaccante Alessandro Matri , che nel post partita di Dazn ha commentato: " Partita pesante e di spessore, in cui la Juve ha saputo soffrire quando c'era da soffrire . Questa squadra è lo specchio degli ultimi mesi, grande vittoria e grande prestazione. Il Napoli comunque anche sotto di un gol ha provato a fare la sua partita ma è un po' fragile, dopo che ha subito il secondo gol ha fatto in modo che la Juve dilagasse".

"La Juve ha strameritato la vittoria"

Andrea Stramaccioni, invece, ha aggiunto: "La Juve ha strameritato la vittoria, il risultato è probabilmente abbondante. La sliding doors è stato l'errore di Juan Jesus quando stava per entrare Lukaku. Conte stava preparando i 15/20 minuti di assedio finale e quel gol ha tagliato le gambe psicologicamente a una squadra che era già provata dalle tante assenze. Nulla toglie a un'ottima Juve che ha meritato al 100% la vittoria. Il gol di Kostic è molto bello, ma è arrivato in un momento in cui il Napoli aveva perso le distanze. Il Napoli stava facendo la partita e la Juve non riusciva più a giocare. Spalletti quindi è passato a 4, ha cambiato fascia a McKennie e ha messo Yildiz dietro David, aiutando entrambi e creando delle difficoltà al Napoli".

"McTominay surclassato da Locatelli e Thuram"

Ad impressionare più di tutti Stramaccioni è stato però il centrocampo della Juve: "Io sono un grande estimatore di McTominay, per me è uno dei migliori in Europa, ma oggi è stato surclassato da Thuram e Locatelli (che bordata a Motta). Ma c'è da dirlo: dalla partita col Bologna ha giocato 16 gare intere in 2 mesi. Sta andando oltre tutto, va tenuto in conto che sta facendo gli straordinari. Spalletti vuole Locatelli e Thuram in verticale. L'assist di Manuel è bellissimo, di prima di tacco. Una giocata che lui ha visto, ma ha anche resistito alla carica di Hojlund. In occasioni del genere altri restano a terra, protestano. Lui no, veramente complimenti. Thuram è in una condizione straripante. Prima in versione rifinitore, poi fa giocate fuori categoria. Quando prende il legno tira con qualità, a giro, palla morbida. Ha queste accelerazioni che lo rendono un centrocampista veramente importante per Spalletti. Può dare una grande mano in fase di inserimento".