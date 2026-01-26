“Ha surclassato McTominay. Straripante, fa giocate fuori categoria”: l’elogio Juve in diretta a Dazn

David, Yildiz e Kostic: la vittoria della Juve contro il Napoli è stata netta e mai in discussione (qui le pagelle). I bianconeri hanno dominato in lungo e in largo, anche se la squadra di Conte, almeno fino al gol del 2-0, ha provato a reagire. A nulla è servito il ritorno in campo di Lukaku: nel finale la formazione di Spalletti ha dilagato, portando a casa meritatamente la vittoria. Un parere confermato anche dall'ex attaccante Alessandro Matri, che nel post partita di Dazn ha commentato: "Partita pesante e di spessore, in cui la Juve ha saputo soffrire quando c'era da soffrire. Questa squadra è lo specchio degli ultimi mesi, grande vittoria e grande prestazione. Il Napoli comunque anche sotto di un gol ha provato a fare la sua partita ma è un po' fragile, dopo che ha subito il secondo gol ha fatto in modo che la Juve dilagasse".
"La Juve ha strameritato la vittoria"
Andrea Stramaccioni, invece, ha aggiunto: "La Juve ha strameritato la vittoria, il risultato è probabilmente abbondante. La sliding doors è stato l'errore di Juan Jesus quando stava per entrare Lukaku. Conte stava preparando i 15/20 minuti di assedio finale e quel gol ha tagliato le gambe psicologicamente a una squadra che era già provata dalle tante assenze. Nulla toglie a un'ottima Juve che ha meritato al 100% la vittoria. Il gol di Kostic è molto bello, ma è arrivato in un momento in cui il Napoli aveva perso le distanze. Il Napoli stava facendo la partita e la Juve non riusciva più a giocare. Spalletti quindi è passato a 4, ha cambiato fascia a McKennie e ha messo Yildiz dietro David, aiutando entrambi e creando delle difficoltà al Napoli".
"McTominay surclassato da Locatelli e Thuram"
Ad impressionare più di tutti Stramaccioni è stato però il centrocampo della Juve: "Io sono un grande estimatore di McTominay, per me è uno dei migliori in Europa, ma oggi è stato surclassato da Thuram e Locatelli (che bordata a Motta). Ma c'è da dirlo: dalla partita col Bologna ha giocato 16 gare intere in 2 mesi. Sta andando oltre tutto, va tenuto in conto che sta facendo gli straordinari. Spalletti vuole Locatelli e Thuram in verticale. L'assist di Manuel è bellissimo, di prima di tacco. Una giocata che lui ha visto, ma ha anche resistito alla carica di Hojlund. In occasioni del genere altri restano a terra, protestano. Lui no, veramente complimenti. Thuram è in una condizione straripante. Prima in versione rifinitore, poi fa giocate fuori categoria. Quando prende il legno tira con qualità, a giro, palla morbida. Ha queste accelerazioni che lo rendono un centrocampista veramente importante per Spalletti. Può dare una grande mano in fase di inserimento".
David non basta: Juve a caccia di un attaccante
Nonostante l'ottima prestazione, Spalletti al termine dell'incontro ha confermato che vorrebbe avere un altro attaccante, uno con caratteristiche diverse, ma secondo quanto detto da Chiellini difficilmente sarà En-Nesyri. A proposito Matri ha detto: "Abbiamo visto anche il Milan con Fullkrug, che ha dovuto riempire l'area con caratteristiche diverse. David contro il Cagliari ha fatto fatica, senza spazi". Parere confermato anche da Stramaccioni: "La Juventus è una squadra che giocherà punto su punto. Questo campionato ha una lotta salvezza clamorosa e in certe partite un attaccante alla Fullkrug diventa importante. La Juve non ha un attaccante così in rosa e Spalletti lo vuole".
Il contatto Bremer-Hojlund
Molti tifosi del Napoli si sono lamentati quando l'arbitro Mariani non ha fischiato fallo di Bremer su Hojlund. Un contatto che ha generato non poche polemiche e che ha lasciato perplesso anche un grande ex attaccante come Matri: "Sicuramente Bremer è stato bravo a prendergli il tempo, abbiamo visto rigori dati per meno. Sarei impazzito se non mi avessero dato un rigore del genere? Non mi avrebbero preso (ride ndr)".
La Juve e la lotta Scudetto e Champions
Dall'arrivo di Spalletti la Juve ha conquistato molti punti ed è tornata ad avvicinarsi alla vetta della classifica. "Allegri ha detto che si sta guardando da quelle dietro perchè la Juve si è ripresa - ha sottolineato Matri -. I giocatori sono consapevoli di essere tornati in fiducia. Bremer lo migliora, ma anche Kelly è in fiducia, così come Locatelli. Giocatori che sono consapevoli di essere da Juve e possono vincere le partite. Napoli? Normale guardarsi a 360 gradi perchè da dietro arrivano. Si parla degli infortunati ma ha ragione Conte a dire che si deve parlare anche di chi gioca sempre, perchè ci sta che le prestazioni calino". E in effetti il Napoli sta vivendo una fase di inflessione e le inseguitrici si avvicinano: "Conoscendo Conte, lui non mollerà, ma la situazione non è semplice. Ora c'è il Chelsea e ha un calendario difficile. I giocatori infortunati non sono immediatamente riatletizzabili. La Roma è a un punto, la Juventus pure. Le squadre sono 5, con il Como sarebbe il sesto incomodo. Tutte squadre che ha un trend di risultati migliore dovuto agli infortunati".
Soltanto due buone notizie per il Napoli
In una serata negativa, le uniche buone notizie sono la prestazione di Vergara e il ritorno in campo di Lukaku. Stramaccioni l'ha esaltato: "In una serata non positiva il Napoli ha fatto vedere un ragazzo che sta crescendo. Mi ha colpito perchè quando in questa stagione la palla è pesante, prendersela in questo stadio, fare dribbling, portare all'ammonizione. Non a caso quando è entrato Giovane è uscito Elmas, non lui. Non è il salvatore della patria ma può aiutare. Lukaku è entrato per pochissimi minuti ma ha avuto l'occasione più importante della partita. Al netto dell'errore la coppia con Hojlund mi intriga tantissimo". E poi Matri: "Vergara ha la fiducia del mister. Con Hojlund si sono cercati molto, lui ci ha creduto fino alla fine e il mister l'ha tenuto in campo. Con Hojlund e Lukaku Conte può cambiare modulo, passare alla difesa a 4. Sarei curioso di vedere con entrambi a disposizione come scenderebbe in campo".
