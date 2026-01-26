Tuttosport.com
Dentro l’esultanza di Kostic, nuovo ruolo alla Juve: non serve andare sul mercato

Dopo il gol si è emozionato e ha abbracciato tutti, ecco la favola dell’esterno serbo: così il futuro può cambiare
Cristiano Corbo
3 min
Quando ha sigillato la vittoria, Filip Kostic ha corso quasi alla Tardelli. Sorridendo. Emozionandosi. Poi abbracciando tutti. Dentro quell’esultanza c’era un’intera storia di alti, bassi, momenti e percorsi. Perché in un’annata in cui sembrava prima recuperato e poi ricacciato ai margini, il serbo si sta invece ritagliando un ruolo che la Juve nemmeno avrebbe in rosa. Cioè il vice Kalulu. Spalletti ieri l’ha piazzato lì, preferendolo (senza alcuna sorpresa) al portoghese Joao Mario. Soprattutto, gli ha dato la possibilità di poter cambiare nuovamente il volto alla sua Juventus: dal 3-4-2-1 è tornata al 4-2-3-1, e da terzino a destra Kostic si è trovato al centro e ha calciato un sinistro pressoché perfetto. Non c’è altro da dire: è il simbolo di questa squadra diventata fluida ed efficace, estremamente solida dopo aver avuto il timore di essere nuovamente liquida dopo il passo falso di Cagliari.

La rinascita di Kostic

Tra i meriti del tecnico, ecco, c’è proprio questo: aver dato una consapevolezza così forte da trattare i passi falsi esattamente come sono. Ossia intoppi, dossi, inciampi. Però niente di più. Di sicuro, nulla che possa ingombrare la mente. Un messaggio che Kostic ha fatto totalmente suo, e sua è stata pure una delle favole più belle della stagione: in estate aveva ricevuto chiamate e ammiccamenti, però si è imposto nella scelta e nella visione che aveva del suo apporto. Non più da primissima fila, però comunque ben lontano dalle retrovie. E infatti, fino a questo momento, sono state tre le reti, ai quali va aggiunto pure un assist. Non male. Nemmeno lo scenario futuro: ché se dovesse continuare così, e se anche Spalletti dovesse rimanere alla Juventus, sul suo tavolo potrebbe arrivare presto una proposta per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Al momento ogni discorso è congelato, un po’ come questa squadra. Che aspetta di capire quel che sarà, covando però dentro di sé la sensazione di poter raggiungere il massimo. Stavolta davvero.

