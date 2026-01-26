Dentro l’esultanza di Kostic, nuovo ruolo alla Juve: non serve andare sul mercato

Quando ha sigillato la vittoria, Filip Kostic ha corso quasi alla Tardelli. Sorridendo. Emozionandosi. Poi abbracciando tutti. Dentro quell’esultanza c’era un’intera storia di alti, bassi, momenti e percorsi. Perché in un’annata in cui sembrava prima recuperato e poi ricacciato ai margini, il serbo si sta invece ritagliando un ruolo che la Juve nemmeno avrebbe in rosa. Cioè il vice Kalulu. Spalletti ieri l’ha piazzato lì, preferendolo (senza alcuna sorpresa) al portoghese Joao Mario. Soprattutto, gli ha dato la possibilità di poter cambiare nuovamente il volto alla sua Juventus: dal 3-4-2-1 è tornata al 4-2-3-1, e da terzino a destra Kostic si è trovato al centro e ha calciato un sinistro pressoché perfetto. Non c’è altro da dire: è il simbolo di questa squadra diventata fluida ed efficace, estremamente solida dopo aver avuto il timore di essere nuovamente liquida dopo il passo falso di Cagliari.