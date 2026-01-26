Mateta, si riapre la pista Juve. Lumicino En-Nesyri, ma il colpo last minute potrebbe essere…

Rispunta Mateta e Beto...

L'unica consapevolezza maturata ieri dalla dirigenza è che si proverà fino alla fine a completare il reparto offensivo, per questo è stata riaperta la porta in direzione Mateta, sul quale però è ferma la resistenza (anche economica) del Crystal Palace. Mentre Beto è stato sondato e potrebbe essere un colpo dell'ultimo minuto. A prescindere, fanno fede le dichiarazioni di Giorgio Chiellini nel pre partita: «Vedremo se ci saranno occasioni, saremo vigili». Di sicuro, la linea su En-Nesyri è che «per noi è una trattativa chiusa, perché il ragazzo ha espresso dubbi sulla formula e non vogliamo acquistare a titolo definitivo». In realtà, un lumicino di speranza è rimasto, e più probabilmente si spegnerà questa mattina, quand'è previsto un nuovo vertice tra il Fenerbahçe e il calciatore, ieri convocato dal club turco e comunque ben lontano dal campo di gioco. Andrà via, e questo è risaputo. La destinazione no, non è ancora conosciuta. Per convincerlo la Juventus dovrebbe disegnare attorno a lui un destino da sostituto di Vlahovic, però non ne ha né la voglia e nemmeno la possibilità. Pure l'eventuale, altro numero nove che arriverà dal mercato, non potrà avere questa certezza. Può al limite giocarsela. E allora sotto chi è disposto a farlo.