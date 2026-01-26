Ora chiamatelo Kellyni: dal Lelly Kelly del disastro Motta a pilastro Juve, c'è un segreto. Anzi due

La Juve e il passato difficile: "Non voglio pietà"

E pensare che, come confermato da Kelly stesso a Small Podcast, il trasferimento alla Juventus neanche se lo aspettava: "In quel momento, anche se non giocavo molto, ero uno dei senatori. Quando mi hanno proposto la Juve ho impiegato dieci secondi per capire e poi ho risposto di sì. Andiamo. Anche se la porta fosse stata solo socchiusa, avrei detto: ‘Spingiamo per aprirla’. Per fortuna è successo davvero". Un uomo vero anche fuori dal campo, uno che conosce il dolore e il peso delle incertezze: "Dall'età di 6/7 anni io, mia sorella e mio fratello minore siamo entrati nel sistema di affido e ci siamo rimasti fino a 18 anni. E durante quel periodo ci siamo trasferiti in tre famiglie diverse". A un tabloid inglese, prima di arrivare in Italia, un'altra precisazione che fa capire a pieno la mentalità del giocatore: "Ho sempre voluto giocare a calcio, ma per quello che la vita mi ha dato sarei potuto finire in tanti altri modi. Sono un libro aperto sul mio passato, ma non voglio pietà".