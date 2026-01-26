Monaco-Juve, chi è l'arbitro Champions: il precedente col Nantes e quelle polemiche nel clasico

La Juve è reduce dalla straordinaria vittoria contro il Napoli. Il 3-0 consegna entusiasmo e alza il morale , soprattutto in vista di una gara importante di Champions League . I bianconeri sono certi di essere almeno ai playoff della competizione ma con una vittoria potrebbero ancora sperare, in base a un incastro di risultati favorevoli, di poter entrare nelle prime otto ed evitare dunque di giocare due gare in più. Al netto di questo la gara contro il Monaco può essere vista anche come sfida interessante per dare continuità ai risultati e tenere alto il morale del gruppo. Vincere aiuta a vincere, ragion per cui Spalletti non vuole interrompere questo momento. Intanto l'Uefa ha designato l'arbitro per la trasferta francese.

Designazione arbitrale per Monaco-Juventus

Sarà José Maria Sanchez Martinez a dirigere la sfida tra Monaco e Juventus, in programma mercoledì allo Stade Louis II e valida per l'ultimo turno della League Phase di Champions League. L’arbitro spagnolo sarà affiancato dagli assistenti connazionali Cabanero e Prieto, mentre il quarto uomo sarà Busquets Ferrer, completando così una squadra tutta iberica sul terreno di gioco. Al VAR è stato designato Soto Grado, con il portoghese Narciso nel ruolo di AVAR.

I precedenti della Juventus con Sanchez Martinez e Soto Grado

Per la Juventus non è una novità incrociare sul proprio cammino Sanchez Martínez. L’arbitro spagnolo ha già diretto i bianconeri nel ritorno dei playoff di Europa League 2022-23, match dominato e vinto 3-0 sul campo del Nantes. Più in generale, il suo rapporto con i club italiani nelle competizioni UEFA è decisamente favorevole: il bilancio parla di cinque successi complessivi tra Champions League, Europa League e Conference League, accompagnati da tre pareggi e soltanto due sconfitte. Anche sul fronte VAR emergono precedenti positivi per la Juve con Soto Grado. Il fischietto iberico ha infatti ricoperto lo stesso ruolo in due gare vinte dai bianconeri: il 2-0 contro il Pafos in questa stagione e il 3-1 dello scorso anno contro il PSV. Un incrocio che rafforza la sensazione di familiarità con la designazione arbitrale.